Fue una forma de coronar 25 años de amor. Patricia Etchegoyen y Rodrigo Pardo del Río se casaron el sábado 4 y celebraron con su hija Lucía de 16 años y con 140 amigos y familiares que compartieron con ellos ese momento único e inolvidable. Tanto la ceremonia religiosa como la fiesta fueron en el exclusivo salón Salguero Plaza.

La jueza Cristina Estrella fue la encargada de la unión civil que se realizó en uno de los salones del complejo y los testigos fueron Gustavo Faena, Juan Pablo Aisenberg, María Laura Etchegoyen y Horacio Etchegoyen. El padre Pedro fue el encargado de la cremonia religiosa Los cuatro padrinos: la mamá de Patricia, Amanda Heredia, el padre del novio, Jose Maria Pardo, Vilma Pardo y Horacio Etchegoyen. Patricia llegó al altar del brazo de su hermano Ignacio Etchegoyen con un vestido de los Iara diseñado por Edgardo Cotón y Mario Vidal. Era de línea net de crépe de satén español y mangas de organza con detalles satinados. Antes del esperado día Patricia confió en Atelier Médical Estetic para lucir espléndida. El peinado de Maxi de Leo Leiva, adornado con una delicada tiara, el make up de Maricarmen Morales y la bijou de Luna Garzón completaron el distinguido look supervisado por Sonia Lifchitz.

Toda la intimidad de la boda de Patricia Etchegoyen con su hija Lucía como testigo

En la mano llevó un delicado ramo de flores blancas y los zapatos de Micheluzzi diseñados especialmente en el mismo tono del vestido completaron su look.

El novio lució un sobrio traje negro y zapatos al tono de Teran. El actor Martin Seefeld fue un invitado muy especial ya que fue el celestino que los contactó hace 25 años. 'Recuerdo que yo no quería saber nada con tener otra pareja, pero me enamoré de Rodri y es el amor de mi vida'.

Durante la ceremonia un pianista y una cantante lírica interpretaron el cuarto movimiento de la 9 sinfonía de Bethoveen, también llamado Himno a la Alegría. Luego los novios bailaron “Fly Me To The Moon” con ayuda de Mariano Florido coreógrafo de Showmatch quien también realizó la que bailó la hija de la pareja con Pedro Seefeld, el hijo de Martin. Entre otros famosos estuvieron amigos actores como Nico Scarpino, Dany Mañas, Arnaldo André, Gabriela Sari y Darian “Rulo” Schijman, Miguel Angel Rodriguez con su novia Marcela, la actriz Jesica Bouchán quien agarró el ramo.

Por ahora la luna de miel fue pospuesta porque si bien pensaban viajar a New York, Pato como le dicen sus íntimos, debe ensayar porque el 13 de enero estrenan la obra 'Inmaduros' en el teatro El Nacional con Adrián Suar , Diego Peretti, Fernanda Metile, Jesica Bouchan y Carla Pandolfi. El escenógrafo es Jorge Ferrari, quien también fue a la fiesta.

El catering de Pablo Morando deleitó a todos y la ambientación de Black_White Producciones sorprendió por el buen gusto. La novia llegó en un auto exclusivo de Quick Car, y luego de la fiesta que terminó a las 4 de la madrugada pasaron su noche de bodas en el hotel Faena, un regalo de Gustavo Faena, hermano de Alan, quien es muy amigo del novio. Ocuperon un triplex de ensueño, con mega jacuzzi y desayunaron exquisiteces en El Mercado.

El momento más emotivo de la fiesta fue cuando pasaron un video realizado por Claudio Cukier y apareció el recordado padre de Pato, quien falleció en pandemia, diciendo: 'Yo soy feliz si ustedes son felices' y la novia no pudo contener las lágrimas. Pero no hubo golpes bajos ni tristeza, todos celebraron porque fue una velada luminosa y estuvieron todos los que tenían que estar. Amanda, la mamá de Patricia dijo unas palabras muy emotivas y también lo hicieron Martin Seefeld y Miguel Angel Rodríguez. Cada momento quedó registrado por la cámara y la filmación de Punto Avi Photo / Films. 'Fue un sueño poder coronar nuestro amor de esta manera:Rodri es el hombre de mi vida. Mi gran amor. Un regalo de Dios, del cielo, de la vida. Las historias de amor existen', concluyó Patricia.