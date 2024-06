Paula Bernini recorre el país junto a un equipo de trabajo en un motor home y con una genuina misión: mostrar a través de la pantalla de TN y El Trece cada rincón de la Argentina. Recopila testimonios, hace entrevistas, pisa y camina las tierras que muchos no conocen. Una tarea difícil, que la mantiene lejos de su familia, dice, pero que le resulta sumamente enriquecedora porque disfruta del amor de la gente.

"El viajar por el país me sale fácil y en el futuro quisiera tener otro desafío y plasmar ideas propias. Tengo mucho por crecer y aprender. ¿Cómo me definiría? Soy alegre y trato de tomar las cosas de la mejor manera", le contó a CARAS Paula, quien posó para una divina producción de fotos y habló también de su historia de vida.

Paula Bernini contó su historia de vida.

El comienzo de la carrera profesional de Paula Bernini fue en Telenoche Investiga.

Ante de su llegada a los medios, la periodista estudió en la Universidad de la Matanza y ganó una pasantía en TN. "La primera investigación que me tocó fue la de Giselle Rímolo. Hice la de los aborígenes encerrados para ir a votar en Formosa y esa nota produjo una denuncia importante a nivel mundial. La organización internacional de derechos humanos puso el ojo en Formosa", remarcó Paula.

La periodista habló de su infancia y adolescencia en Ramos Mejía.

"Yo hacía mi trabajo con mucha pasión, pero hubo un hecho que me acercó aún más al trabajo: estaba de novia desde hacía 8 años con un chico de mi barrio llamado Julio, y lo mataron de un puntazo para robarle la moto. Fue muy triste. Me aboqué más a mi profesión: tuve mucha contención de parte de compañeros", reveló Paula.

A su infancia y adolescencia, Paula las vivió en Ramos Mejía. "En el colegio me relacionaba con gente que tenía casa en Ramos y otra en Fuerte Apache, eso hizo que yo pueda entender los distintos extractos sociales y saber que en todos lados hay buena gente, trabajadora y luchadora. Eso me dio herramientas para poder entrevistar a cualquier persona sea cual fuere el ambiente social al que pertenezca”, detalló la periodista.

Bernini reveló cuáles son sus grandes afectos

"Soy extremadamente familiera. Mi mamá Any y mi papá, Hugo, mis hermanos y mis sobrinos Abril, Alma, Mora y Joaquín, mis cuñados y mi tía, son mi pilar. Mi viejos son todo. Siempre me alientan, son mis fans número uno. Siempre van a estar conmigo porque son incondicionales”, afirma emocionada Paula.

Cuando habla del futuro Paula dice que no quiere perder esto de comprometerse en cada entrevista. "En lo sentimental no estoy sola y estoy muy bien. No tengo hijos y creo que si los hubiera tenido no podría dedicar mi vida a mi pasión como lo hago ahora", concluyó Paula, feliz.

Texto: Rebeca Peyró.