Cande Ruggeri inauguró su local y estas son las mejores fotos del evento

Cande Ruggeri, junto a sus hermanas Daiana y Federica Ruggeri vivieron un momento muy emotivo con la inauguración de “Ruggeri Bags”, su local de venta de carteras ubicado en Palermo.Acompañadas por sus padres, Oscar y Nancy Ruggeri, las chicas posaron felices, ya que son muy unidas y aman trabajar juntas.

Cande Ruggeri junto a sus hermanas Federica y Daiana.

“El local RB ya es una realidad. Es un sueño hecho realidad y es una enorme felicidad poder compartirlo con mis afectos”, dijo Cande, quien fue una anfitriona de lujo junto a sus hermanas, y también a su hermano Stephan, su padre Oscar, y su madre Nancy.

Daiana Ruggeri y su marido Nicolás Vattimos.

Amigas y familiares cercanos de Cande, Daiana y Federica Ruggeri dijeron presente y aplaudieron el corte de cinta. Hubo café, cerveza y un puesto de flores en la entrada.

Oscar “El Cabezón” Ruggeri, muy emocionado, abrazó a sus hijas y les deseó lo mejor. Nicolás Maccari, celebró el logro de su mujer Cande y fue con Vita, la hija de ambos, y le llevó un ramo de flores.

Sofía Zámolo fue una de las invitadas al gran openning.

Entre las celebridades presentes estuvieron Emily Lucius, Sofía Zámolo, y Manuela Viale.

Manuela Viale también estuvo presente.

Qué dijo Cande Ruggeri sobre su gran presente

“Este año estoy abocada a ultimar los detalles de mi nuevo hogar que me tiene enamorada. También le dedico mucho tiempo a las redes y a las marcas que me auspician. Me encanta subir videos y fotos de ropa y accesorios. Es algo que quiero seguir haciendo siempre”, concluyó feliz Cande Ruggeri.