Los rumores de romance entre la modelo Zaira Nara y el polista Facundo Pieres estuvo rondando en los medios los primeros meses del 2023 y esto, llegó a oídos de la ex conductora Paula Chaves, quien tuvo una relación con el deportista en un pasado. La pareja no se escondió más y salieron a la luz las primeras imágenes de ellos juntos en distintos eventos y mismo en un día de playa en Punta del Este. Ahora bien, las ex amigas tomaron distancia y nada más se supo del vínculo hasta que Paula Chaves habló al respecto.

Primero, fue la propia Zaira, que manifestó que su relación con la modelo y conductora estaba “mas que bien”. Mientras que Paula en LAM decía: “No me molestó esta nueva relación, primero porque pasó hace millones de años y no soy de esas personas que ‘ya es mío porque ya lo toqué’, en eso soy bastante tranquila”.

Paula Chaves y Zaira Nara

Lo cierto, es que hace una semana la pareja de Pedro Alfonso estuvo en “Noche Aldente” y dijo: “A veces me cuesta como caretearla tanto y tener que negar cosas. No hubo pelea sino que pasó la vida y pasaron cuestiones que tal vez nos alejaron un poco. Hay mucho cariño, hay mucho amor, hay una amistad muy larga, pero bueno, pasaron cosas en la vida que hicieron que tal vez no compartamos tanto como antes, pero yo creo que el amor y la amistad están”.

Paula y su sueños frustrado

En el programa que conduce Fernando Dente en la señal de América, Paula confesó que tuvo un sueño frustrado en su vida: ser cantante. “Soy una cantante frustrada”.

Paula Chaves

Luego, agregó: “Benjamín Amadeo, un amigo al que quiero mucho, una vez me dijo ‘todavía estás a tiempo’. Pero no tengo ni oído para tocar el timbre”.

J.M