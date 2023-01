Paula Chaves se encuentra disfrutando de la temporada de verano en Córdoba con sus hijos y su marido, Pedro Alfonso, con quien comparte escenario en el teatro realizando la obra ‘’Un plan perfecto’’.

En una charla para la revista Pronto, dio más detalles acerca de los tatuajes que lleva en su piel, en honor a sus hijos, Baltazar, Filipa y Olivia, con sus amigas, pero dentro de poco se hará uno muy especial, dedicado para alguien que fue de suma importancia en su vida.

En agosto del 2022, falleció el queridísimo abuelo paterno de la actriz, a los 97 años, Kaki Chaves, Paula estuvo hasta en los últimos momentos acompañándolo. Desde su cuenta de Instagram, escribió un posteo: "El mejor abuelo del mundo… 97 años de disfrute absoluto. Te despido con whisky y música. Gracias por enseñarme hasta tu último día… Amé haberte cuidado tanto, como vos me cuidaste a mí. Te voy a llevar en mi corazón y en mi piel para siempre. Te amo Kaki. Jamás quise que llegue este momento, pero acá estoy, honrando tu vida... ¡Hasta la eternidad!’’.

Paula Chaves y su abuelo Kaki Chaves

Desde su camarín, la actriz tuvo una entrevista con la mencionada revista y habló sobre su abuelo: "Un día vino mi abuelo Kaki a casa y se llevó los autitos de mi hija Filipa, ¡porque él ya era un nene más! Me dijo: ´Piba, este me lo llevo, me gusta mucho´. Le dije que se lo llevara", explicó Paula al periodista Nico Peralta.

"¿Él te decía Piba a vos?", preguntó el panelista y Paula respondió: "Sí, me decía Piba. En breve me voy a tatuar Piba y no sé dónde. Necesito hacerme una encuesta. Me lo iba tatuar en el brazo chiquito, sutil, pero queda medio tumbero ahí. Me parece que me lo voy a tatuar en la espalda".

Y continuó con la anécdota sobre la decisión del tatuaje en cuestión: "Le vi a Tini Stoessel un tatuaje en el cuello que me encantó y se ve re lindo pero me quise hacer la pendeja y no va. No lo veo. En el pie tengo la estrella con mis mejores amigas y una flor de león", continuó la mujer de Pedro Alfonso. "Me gusta que hagas una encuesta con la gente", exclamó el periodista Nico Peralta.

"Sí, ¡pero adónde me la pongo!", lanzó Paula, indecisa en donde iría ese tatuaje tan especial para ella y prosiguió: "Tengo tantos tatuajes que me quiero hacer, que no lo sé", cerró.

D.M