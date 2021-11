Paula Chaves sobre el WandaGate

Paula Chaves no pudo evitar sentirse absorbida por el escándalo mediático del año. Como tantos famosos que preferirían mantenerse alejados de la crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi, con La China Suárez como tercera en discordia, la conductora tuvo que romper el silencio sobre el tema, ya que es muy amiga de Zaira Nara, la hermana de la mediática. Y, además, se consideraba amiga de Eugenia, por lo menos hasta que estalló todo.

En su visita al programa de Vero Lozano, la modelo fue consultada sobre su opinión del Wanda Gate, donde se vieron involucrados Zaira y su esposo, Jakob Von Plessen, a quien muchos acusan de haber ayudado a Icardi para encubrir su encuentro íntimo con La China en París.

“Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", dijo la esposa de Pedro Alfonso, en una declaración que parece calcada de la de muchos otros famosos, obligados por los medios a dar su opinión sobre un tema que los toca de manera tangencial.