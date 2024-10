Florencia Regidor ganó popularidad por su participación en la última edición de Gran Hermano. Sin embargo, su nombre ha vuelto a resonar en los últimos días debido a la difusión de varias imágenes y videos en los que se la observa en una fiesta a bordo de un yate junto a varios jugadores de Independiente.

La fiesta en yate de Flor Regidor con los jugadores de Independiente

Independiente había disfrutado de unos días de calma, logrando algunos resultados positivos y ascendiendo en la tabla de posiciones. Todo parecía ir en alza, pero de repente, una fuerte tormenta sacudió a gran parte de Avellaneda. En medio de este ambiente optimista, se desató un verdadero escándalo extradeportivo cuando se reveló que dos jugadores del equipo titular, Marco Pellegrino y Diego Tarzia, fueron vistos en una fiesta a bordo de un yate junto a la ex participante de Gran Hermano y Sasha Ferro.

Marco Pellegrino y Diego Tarzia, jugadores de Independiente

La controversia alcanzó tal magnitud que se confirmó recientemente que Julio Vaccari, el director técnico de Independiente, tomó una medida drástica y excluyó a los dos jugadores implicados en la fiesta de la lista. Estos futbolistas no participarán en el partido contra Godoy Cruz programado para el sábado 26 de octubre. Esta decisión envía un claro mensaje sobre las serias repercusiones que ha tenido la conducta de los jugadores con las jóvenes influencers.

La reacción de Flor Regidor

Ante esta situación, la joven decidió expresarse en medio de la polémica. Es importante mencionar que Florencia Regidor forma parte de un programa de streaming junto a otros exintegrantes de la casa más famosa del país. En su reciente aparición en "Fuera de Joda", dejó en claro que no abordaría el tema para evitar generar más conflictos.

Flor Regidor

No obstante, sus compañeros le hicieron una broma sobre la lluvia y la posibilidad de que llegara "en barco", lo cual no le resultó gracioso y respondió: "Les dije que no preguntaran sobre esto". Además, en su cuenta de Twitter, donde generalmente es muy activa, decidió no hacer ningún comentario sobre el escándalo que involucra a los jugadores de Independiente.

El pasado jueves 24 de octubre, publicó un mensaje que decía: "¿Qué tanto?", pero lo eliminó a las pocas horas. La exnovia de Nicolás Grosman se vio involucrada en el asunto, lo que llevó a que varios hinchas le enviaran mensajes sobre la situación, aunque ella no hizo comentarios directos acerca de lo sucedido en las últimas horas.

N.L