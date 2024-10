Emocionada por su embarazo, Sol Pérez aprovechó el clima cálido en Buenos Aires para lucir una bikini y mostrar su pancita, que ya comienza a notarse. La panelista de Cortá por Lozano compartió un video en sus historias de Instagram, donde se la ve tranquila al borde de la piscina, acariciando su vientre. “Acá, relajada, creando vida”, escribió.

En una conversación con Intrusos, la modelo compartió cómo está viviendo las primeras semanas de su embarazo y también reveló que tanto ella como su esposo, Guido Mazzoni, ya conocen el sexo del bebé.

“Estoy de 15 semanas. La semana que viene son cuatro meses. Es todo nuevo, todo raro, todo hermoso. Tengo mis momentos igual. Es un proceso en el que una se tiene que volver a conocer”, confesó Sol durante la entrevista.

La panelista también habló de los cambios que está viviendo en su cuerpo. “Con el tema de la ropa, ni hablar, ya casi nada me va. Y hay cosas que comía siempre que ya no me gustan”, comentó divertida. Estos cambios la están obligando a adaptarse a su nueva realidad como futura mamá.

Al ser consultado sobre si ya sabía el sexo del bebé, Sol respondió con un poco de misterio: “Ya sé el sexo del bebé, pero es una sorpresa”. Dejó en claro que, por el momento, no tiene intención de compartir esa información con el público. La modelo y su esposo, Guido Mazzoni, están disfrutando de un momento muy especial, a la espera de su primer hijo.

A pesar de las transformaciones que implica esta nueva etapa, Sol está disfrutando al máximo y no oculta su alegría. De hecho, en sus redes sociales comparte constantemente tiernas fotos mostrando su pancita, y siempre que la interrogan sobre su embarazo, la famosa se muestra abierta a responder.

