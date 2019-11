Pedro Alfonso habló por primera vez sobre el embarazo de Paula Chaves

Pedro Alfonso rompió el silencio y habló por primera vez sobre el posible embarazo de su pareja, Paula Chaves, tras los rumores surgidos luego de que la modelo se bajara de la obra que iba a protagonizar con él en Carlos Paz.

"No tengo mucho más para decir que lo que dijo Pau en el escrito y en algunas notas", le dijo Peter a Tomás Dente a Nosotros en la Mañana.. "Es la decisión de ella y obviamente la apoyo siempre. La respeto en todas sus decisiones. La decisión está tomada de no hacer este año la obra. La reemplaza Flor Torrente, pero tiene otro estilo, no es que va a hacer lo que hacía ella. No hay mucha más por agregar", explicó.

"La verdad es que estamos contentos y tranquilos. Ella dijo lo que dijo, entonces no hay nada más para decir", aseguró, dejando a entrever que aún no quieren hablar del estado de la modelo.