¡Por fin! Barby Franco y Fernando Burlando se reconciliaron y superaron la crisis

Luego de que Fernando Burlando dijera fuertemente que "estaba separado hasta las bol..." y que Barby Franco en varias oportunidades dijera que sólo se trataba de una crisis, finalmente la pareja se reconcilió y fue vista en un hotel de Cariló, ciudad balnearia a la que viajaron juntos.

Las imágenes que los muestran juntos y caminando de la mano las exhibió Angel de Brito en "Los Angeles a la Mañana" y no dejan dudas, ambos están juntos otra vez después de varios días sin hablarse, según supo contar la modelo y panelista.

Si bien aún no se sabe si volvieron a convivir lo más importante es la prueba de que están juntos otra vez y han recuperado su relación después de varios dichos y contra dichos en los medios de comunicación.

Burlando reconoció la crisis con Barby Franco: "Más vale solo que mal acompañado"

Fernando Burlando y Barby Franco viven una crisis de pareja que ya no ocultan. De hecho, luego de que la modelo revelara que pasaron la Navidad por separado en LAM, ahora el abogado confirmó esta situación.

Nuevamente en su labor de panelista invitada en el programa de Ángel de Brito, Barby fue consultada por su relación y si bien quiso salir del paso sin dar mayores detalles, el conductor del programa reveló: “Ayer lo llamamos para una nota… ¿y qué nos dijo?”, preguntó a Maite Peñoñori.

“Está enojado con Barby”, contestó la notera. “Me respondió que no iba a hablar, que no iba a dar notas. Le pregunté si estaba bien con Barby y me dijo que más vale solo que mal acompañado", agregó revelando la contundente frase del letrado.