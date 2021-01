A días de comprometerse, Lizy Tagliani reveló con quien tiene fantasías sexuales

El domingo Lizy Tagliani regresó a la pantalla de Telefe junto a Marley y su novio, Leo Alturria, con un anillo en la mano le propuso matrimonio ante la sorpresa de Marely y todos los televidentes que miraban "Por el mundo". Por supuesto la conductora dijo que sí y ambos celebraron juntos. Pero ahora, ella reveló con que argentino tiene fantasías sexuales.

Lizy fue a "Flor de Equipo", el programa de Florencia Peña y reveló qué hombre famoso le gusta. "Además de Boy Olmi, ¿qué famoso argentino es tu fantasía sexual?", le preguntó la conductora a su invitada y automáticamente ella respondió: "¿Tenés tiempo? ¿Uno? Guillermo Barros Schelotto", el exjugador de fútbol y técnico de Boca Juniors.

Ante la confesión de ella Florencia repreguntó: "Guillermo, ¿solamente Guillermo? Gustavo (su hermano gemelo), no". Y Lizy Tagliani asintió recordando el pasado de Barros Schelotto como jugador de Boca: "¡Guillermo! Lo sé distinguir. No lo vi nunca personalmente, pero lo conozco por los partidos. Cuando jugaba, me veía todos los partidos porque me encantaba como jugaba. Aparte de todos esos mitos, de que se acercaba al jugador y le decía 'el árbitro te puso amarilla'. El otro se daba vuelta a pelear con el árbitro y era mentira. ¡Todo eso me encanta!", sostuvo.

¿Qué dirá Leo? ¿Se lo tomará con humor?

El novio de Lizy Tagliani, Leo Alturria, la sorprendió con un anillo de compromiso

Mientras Lizy Tagliani y Marley hacían en vivo "Por el Mundo" se vivió un momento de emoción total cuando apareció el novio de la conductora, Leo Alturria e interrumpió la transmisión y la sorprendió con un anillo de compromiso y una muy romántica propuesta de casamiento.

“Mi amor, escuchame. Estoy muy contento de estar con vos. Estamos en el fin del Mundo -se encontraban en Ushuaia- y quiero decirte que a partir de acá comienza una nueva etapa. Quiero regalarte este anillo para afianzar nuestro compromiso. Te amo mucho y empezamos nuestra aventura”, le dijo ante las cámaras. Emocionada ella le dijo “¡Ay, que lindo!”, y lo besó. “Se están comprometiendo en este momento”, agregó con Marley quien claramente sabía que iba a suceder la sorpresa.