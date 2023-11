Valeria Mazza celebra la vida y no quiere despertarse de su sueño dorado. Cumplió 50 y adjudica al inicio de está nueva década un montón de impulsos y reflexiones que le otorgan más luz a su ya vital existencia.

“Me encuentro en una etapa de plenitud total, de gran inspiración y experiencia que me permite entender fácil y naturalmente qué es lo que me gusta y qué cosas son las que me hacen disfrutar. Y todo esto me posibilita encarar procesos de desarrollos muy lindos y creativos”, dijo en la presentación de su último perfume. Durante la producción fotográfica para la portada de CARAS, disfruta como si fuera una modelo que recién empieza.

Valeria Mazza, en exclusiva para CARAS.

Con ese entusiasmo, proponiendo ideas, feliz de tener una nueva oportunidad de posar frente a una cámara. Solo hay que aclarar, por si hiciera falta, que Valeria fue la primera Top Model Internacional nacida en Latinoamérica. Y que en 1996, diarios como The Sunday Times (Inglaterra) y El Mundo (España) hicieron una encuesta para elegir a Las 100 Mujeres más Sobresalientes del siglo XX: en la lista hubo sólo dos modelos, Valeria Mazza y Claudia Schiffer. Y ahora sigue posando para esta tapa de CARAS, y cada mirada al fotógrafo despliega el aura de los que dominan un arte.

Valeria Mazza.

“Tengo 33 años de carrera, imaginate si habré hecho producciones fotográficas. Pero en cada una que hago, como esta para CARAS, siempre me propongo dar algo distinto. Como has notado, vivo cada sesión de fotos como si fuera la primera que hago. Es como un show en donde siempre es la primera vez. En la gente hay que provocar algo, si no, no tiene sentido hacerlo. Pero para transmitir algo, primero tenés que sentirlo”, explica.

En su docuserie, Valeria Mazza repasa los momentos más importantes de su carrera.

El paso de los años y su docuserie

Sobre la plenitud total que admite experimentar en esta etapa de su vida, explica: “Tiene que ver con el paso de los años, con la experiencia, con conocerme a mi misma. A esta altura de mi vida me gusta tener tiempo para dedicarme a las cosas que quiero. Disfruto con mi familia y amigos, me encanta mi trabajo y elijo lo que hago. Estoy tranquila, sin tener que demostrarle nada a nadie, salir a pelear por nada, me siento completamente realizada”.

La docuserie cuenta con la participación de estrellas del mundo de la moda

Mazza, además, pone un ejemplo del menú existencial de opciones que selecciona: “Por ejemplo, no necesito viajar tanto y alejarme de mi familia. Siempre tengo en claro que la prioridad son ellos. Yo ahora termino esta entrevista y sé que a las 16 debo estar en la puerta del colegio (va a buscar a su hija). Hoy vamos a ver el partido de Los Pumas (se jugaba por la medalla de bronce) todos juntos. Agradezco la suerte de tener un trabajo que me permite organizar esas prioridades”.

Valeria Mazza junto a Alejandro Gravier y sus hijos.

Uno de las decisiones que tomó a partir de haber cumplido 50 años fue protagonizar una serie documental sobre su vida y su carrera. Se llama “Valeria Mazza, Un Sueño Dorado”, gran éxito de Paramount+ disponible para toda Latinoamérica. Allí se recorre desde la infancia de Valeria hasta que se convierte en una súper modelo internacional. También se ve cómo es como madre y esposa de su gran amor (Alejandro Gravier), así como también la celebración de su cumpleaños número 50 en el mismo salón de fiesta donde festejó sus 15 años, en Paraná (Entre Ríos), la ciudad que marcó su infancia y adolescencia.

Valeria Mazza presenta su docuserie cuya idea comenzó después de haber cumplido los 50.



La Docuserie está protagonizada por la propia Valeria, y cuenta con la participación de estrellas del mundo de la moda y personalidades que la que acompañaron en su carrera profesional y a lo largo de su vida: Donatella Versace, Giorgio Armani, Mario Testino, Benito Fernández, su agente Cory Bautista, Paul Marciano, Antonio Banderas, Mirtha Legrand, Walter Looss (Fotógrafo de Sports Illustrated), Diane Smith (Editora de Sports Illustrated); y por supuesto, sus seres más queridos: su esposo Alejandro, sus hijos Balthazar (24), Tiziano (21), Benicio (18) y Taína (15); su madre Mónica, su padre Raúl, su hermana Carolina, sus amigas de la infancia, su entrenador de natación Luis Díaz y Daniel Parserisa, la persona que descubre en ella todo su potencial.

VALERIA MAZZA

Valeria Mazza y su compromiso con las cruzadas solidarias.

Valeria Mazza dice que el disparador para hacer la Docuserie fue cumplir 50. “Me sonó enorme ese número, entonces empecé a mirar un poquito para atrás. Tuve charlas con Ale donde pensábamos cuánto habíamos hecho. A mí me había quedado una cuenta pendiente: hacer algo en televisión. Y pensaba cómo, qué, con quién… Y se me ocurrió comenzar por una Docuserie. Lo concebí como un punto de partida. Además porque hay un montón de generaciones que conocen el nombre Valeria Mazza pero no me han visto trabajar. Y para quienes sí han crecido conmigo y han compartido etapas de mi crecimiento profesional y personal, fue un revivir compartido. Me escribieron un montón de mensajes donde me expresaban que revivieron parte de su historia a través de la mía. Eso me encanta. La gente se emociona porque en la serie documental hablamos de los valores, la familia, del construir cosas con trabajo y esfuerzo. De volver a empezar cuando las cosas no salen… Yo lo veo como algo obvio porque son mis valores y esa fue mi vida. Pero hoy en día, quizás esas cosas tan simples son lo más interesante de rescatar”, dice.

En su no menos trascendente “Versión Solidaria”, hay una Valeria consecuente con ideales que siempre tuvo y que materializa en grandes cruzadas humanitarias. El evento más reciente fue la celebración de la 16° edición de su gala a beneficio del Hospital Universitario Austral. Lo hizo con la presencia y apoyo de amigos, empresarios, políticos y personalidades del mundo de la moda. Con un vestido impactante del diseñador Adrián Brown, Mazza (junto a Gravier) ofició de anfitriona. “Se recaudaron más de 65 millones de pesos, que serán destinados a la adquisición de un equipamiento de última generación para el Servicio de Oftalmología del Hospital”, contó orgullosa tras el glamoroso encuentro realizado en el Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires, al que asistió con sus hijos.

