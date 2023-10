Valeria Mazza se hizo internacionalmente famosa poco después de conocer a Alejandro Gravier. Durante esa época, viajó mucho sola y la necesidad de evitar situaciones complicadas marcaron el inicio de la carrera de la supermodelo.

"Yo me guardaba. Si bien soy una lanzada y atrevida, que me gusta el vértigo de lo nuevo… no me gusta jugar con fuego. Por eso en las situaciones que sé que no voy a poder manejar siempre me dieron respeto y miedo", explicó en una entrevista con GENTE.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier

Cuando Alejandro Gravier estaba presente, todo cambiaba y sus encuentros y salidas se convertían en los momentos más esperados para ambos. Pero la gran pregunta es cuál es la clave para mantener viva la chispa de su relación después de 25 años de matrimonio y tantas experiencias compartidas.

Cómo hacen Valeria Mazza y Alejandro Gravier para mantener sus rasgos de noviazgo

"No hay una clave, hay muchas. Tiene que existir el amor y el amor es una decisión: la de decidir estar con la otra persona. También tiene que haber respeto, admiración, paciencia. Fundamentalmente nosotros disfrutamos de lo construido, tenemos proyectos juntos y nos encanta compartir la vida. Es eso. Estamos, en algún punto, muy amalgamados", expresó Mazza.

Y continuó: “Hay cosas que no podría hacer sin él como él sin mí. Individualmente cada uno tuvo su crecimiento e historia profesional, pero también juntos hemos hecho muchos proyectos más allá del proyecto de familia. Lo disfrutamos y así queremos estar”.

En la película biográfica que se estrenó el pasado domingo en Paramount+, hay un momento conmovedor en el que Gravier describe a Valeria como la estrella de la pareja. “Eso es lindo. Fue todo un trabajo. Imagínate que fue hace treinta años atrás donde el patriarcado estaba mucho más marcado. Ser el ‘novio de’ o el ‘marido de’ supongo que no ha sido fácil en muchos momentos. Pero sé que es un hombre de personalidad y estaba orgulloso de eso. Como él dice: en la pareja, públicamente, podía haber una sola estrella. Pero la estrella de nuestra familia es él”.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier

Valeria Mazza demostró a lo largo de los años que el amor, el respeto, la admiración y la paciencia son fundamentales para mantener una relación sólida. Su historia de amor con Alejandro Gravier se puede ver a través de la plataforma de películas y series para conocer más acerca de las figuras.

SDM