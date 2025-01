Speed es un famoso streamer estadounidense que está causando furor. Actualmente el joven se encuentra haciendo una gira por Argentina y todos sus fanáticos están enloquecidos, sin embargo, en más de una ocasión el creador de contenido que también es un aficionado del fútbol, admitió odiar a Leo Messi.

Los motivos por los que Speed odia a Leo Messi

El joven de 20 años es conocido por la devoción que siente por distintas figuras reconocidas del mundo de fútbol, en particular con Cristiano Ronaldo. Su admiración por el astro portugués es tan intensa que ha llegado a conocerlo personalmente y ha compartido momentos inolvidables con él. Pero lo que más llama la atención es que en varias ocasiones ha expresado su desagrado hacia Lionel Messi.

En una ocasión, durante un stream con el exfutbolista Ronaldo Nazario, Speed declaró: "No me gusta Messi porque es bajito". También explotó durante la gala del Balón de Oro en 2023, al conocerse el ganador: "No puede ser, otra vez Messi ¡Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo!".

Su fanatismo por Cristiano Ronaldo es tan real que ha decorado su Lamborghini y su nuevo set up con la figura del delantero portugués. Por otro lado, su desprecio hacia Leo Messi es igual de intenso y lo dejó ver también durante una partida de un reconocido video juego en pleno vivo.

En una sesión de Fortnite, el creador de contenido recibió un regalo inesperado: un lote del capitán de la Selección Argentina, con skins, amotes y otros cosméticos.

Su reacción fue de furia: "¿Quién mierda me regaló esto? Noooooooo. Voy a bloquearlo, me lo hizo a propósito. No llegué ni a abrir el juego. Me regaló cada cosa de Messi", exclamó y luego agregó : "¿Una cabra? Le dieron una cabra". A pesar de su disgustó el joven ganó por primera vez en la temporada usando las herramientas del 10 de la selección argentina.

Pese a que Speed declaró expresamente su odio hacia Leo Messi, en las últimas horas, se lo vio bailando con un muñeco del astro del fútbol argentino. Esta claro que el estadounidense está causando furor con su visita al país y tiene a su audiencia siguiendo cada paso que da.

