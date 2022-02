Por qué Evaluna y Ricky no llevan el apellido Montaner

Evaluna y Ricky Montaner sorprendieron a sus seguidores cuando confirmaron cómo es su nombre completo.

El marido de Stefi Roitman compartió su certificado de matrimonio y descubrió su nombre completo: Ricardo Andrés Reglero Rodríguez.

Lo cierto es que, días atrás, Evaluna Montaner también confesó que no es ése el nombre que figura en su DNI y también reveló el misterio.

Ricky Montaner reveló su nombre completo.

En un video promocional para En la sala podcast , la esposa de Camilo Etcheverry contó que se llama Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez Miranda. A diferencia de Ricky Montaner, la joven tiene un apellido más en la larga lista.

Lo cierto es que, después de este descubrimiento, comenzaron las dudas sobre la identidad de los artistas entre los seguidores y se descubrió que su padre Ricardo Montaner modificó el orden de sus apellidos: tal como figura en su DNI el cantante se llama Ricardo Reglero Montaner.

¡Fin del misterio!

Evaluna Montaner aseguró que romperá una tradición de su familia

Evaluna Montaner confesó cuál es la tradición familiar que más detesta y que intentará no inculcar a Índigo, su bebé en camino.

La esposa de Camilo Echevery aseguró que detesta que en cada cumpleaños, el homenajeado "estampe" su cara sobre la torta, después de soplar las velitas.

"Lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Vos, que sos mi hermano, me hiciste esto’. Es como que no puedo respirar”, dijo en su entrevista para el podcast En la sala.