El regreso de Mario Pergolini a la televisión no pasó desapercibido y generó un intenso debate entre figuras del medio. Su nuevo programa fue blanco de múltiples críticas, que provinieron de reconocidos periodistas y conductores como Gustavo “Gato” Sylvestre, Sergio Lapegüe y Marina Calabró, entre otros. Sin embargo, fue la opinión de Rodrigo Lussich la que más repercusión tuvo y la que provocó una inesperada reacción del propio Pergolini en su ciclo.

Lussich, se expresó con dureza contra el conductor, tildándolo de "señor peinacanas", "aburguesado" y "con la panza crecida". Las declaraciones no pasaron desapercibidas y, lejos de ignorarlas, Mario decidió contestar de manera frontal, con ironía y sarcasmo.

Mario Pergolini respondió a las críticas por su nuevo programa: "Cuando revoleas piedras se vuelven adoquines"

La vuelta de Mario Pergolini a la pantalla chica despertó una ola de críticas que puso en el centro de atención a su nuevo programa. Si bien varias figuras expresaron su decepción o hicieron observaciones negativas, hubo una que sobresalió del resto y que generó una inesperada respuesta del propio conductor.

Entre los comentarios más destacados se encuentra el de Florencia de la V, quien manifestó que “tenía mucha expectativa y me quedé con gusto a poco”. Por su parte, Sergio Lapegüe fue aún más directo: “Vi la primera parte y cambié porque me cansó al ser un late show de siempre”. En la misma línea, Marina Calabró apuntó contra una de las secciones del programa: “No me gustó la parte de las efemérides”. Y Gustavo “Gato” Sylvestre no se quedó atrás al criticar su look: “¿Quién le recomendó que se ponga ese traje con el que parecía un matambre?”.

Pero sin dudas, la crítica más punzante fue la de Rodrigo Lussich, quien arremetió sin filtros: “Vi a un Pergolini aburguesado y con la panza más crecida”, y agregó haber visto a “un señor peinacanas, que fuma habano, toma whisky, con la zapan, y dice ‘nunca te preguntaría nada incómodo’. ¿Eso lo dijo Pergolini? ¿Para qué estás en la tele?”.

Ante esto, el conductor de Otro día perdido eligió no quedarse callado. En su programa, respondió con su característico tono ácido: “Me han dicho de todo, me han revoleado piedras y cuando revoleas piedras se vuelven adoquines”. Y redobló la apuesta: “Me dijo viejo, gordo aburguesado. Aburguesado puede ser, gordo me dio por las pelotas”. En tono más distendido, lanzó un desafío: “Voy a tomar esto como un desafío personal. Vos que te hacés retoques, yo también me voy a hacer retoques, mirá lo que estás logrando: ¡Acepto el desafío, Lussich!”.

Sin embargo, lejos de calmar las aguas, Lussich volvió a disparar desde su lugar como conductor de Intrusos: “Está aburguesado y achanchado, pero no dije la palabra gordo”, aclaró. Además, remarcó que “la vida burguesa le hizo perder la rebeldía periodística”, y fue más allá al recordar los tiempos de CQC: “Cuando no eras políticamente correcto, en CQC me decían trolo todas las semanas”.

En ese sentido, Lussich también se mostró sorprendido por la reacción de su excompañero: “No hubo intención de ofenderte, como sí la hubo de parte de ustedes”, y reveló que, “en su momento, me escribió un mensaje para pedirme disculpas”. Finalmente, concluyó con una frase desafiante: “Bancate un chiste, si vos eras el chistoso”.

La polémica entre ambos dejó en evidencia que, más allá del paso del tiempo, algunos rencores del pasado aún siguen vivos. Mario Pergolini, con su estilo provocador intacto, demostró que no está dispuesto a dejar pasar ningún comentario sin responder. Y Rodrigo Lussich, lejos de amedrentarse, eligió seguir dando batalla.

MVB