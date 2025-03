Dalma Maradona se sinceró sobre la maternidad y disipó las dudas sobre si desea tener un tercer hijo. La hija del astro del fútbol, a pesar de que actualmente tiene dos hijas llamadas Roma y Azul, fue inquirida sobre la posibilidad de llegar a agrandar la familia con Andrés Caldarelli.

La reconocida panelista primogénita de Diego Armando y Claudia Villafañe, mediante sus redes sociales suele interactuar con sus 1,8 millones de seguidores en Instagram dejando abierta la opción de que sus fanáticos le pregunten sobre ella. Recientemente un usuario le consultó sobre si desearía tener un tercer hijo y su respuesta dejó atónitos a los internautas.

A pesar de que la primera hija de D10S se muestra siempre sumamente al pendiente de sus dos hijas, afirmó que no desea tener un nuevo hijo. "Te gustaría tener un varón?", preguntó curioso uno de sus seguidores, a lo que la mediática respondió: "¡No! ¡No me gustaría tener nada más!".

Bajo la misma dinámica de preguntas anónimas, Dalma Maradona respondió cómo fue que eligió los nombres de sus dos hijas. Primero decidió contar la anécdota de cómo llamó a su primera hija como una de las capitales europeas más emblemáticas. "Roma nació antes de lo previsto, porque yo estaba explotada. Cuando me avisaron que ese mismo día iba a nacer yo lloraba porque mi hija no tenía nombre (nos decían que nos hacíamos los cool y que no lo decíamos, pero realmente no lo tenía)", comenzó su anecdotario la hija del Diez.

"Yo estaba re nerviosa y mi marido me contó que una vez le dije en una charla que si tenía una hija se iba a llamar Roma y él se acordaba. Me dijo eso y no hubo otro nombre posible", contó sobre el destino de cómo decidió llamar a su primogénita. Finalmente, también recordó que a su última heredera (Azul), nacida en 2022, tampoco tenía claro en un principio cómo llamarla. Sin embargo, su corazón xeneize marcó la cancha. "No es por Boca, pero sí...", sentenció.

