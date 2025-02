Dalma Maradona este viernes 14 de febrero en Bondi Live habló de la historia de amor de sus padres, la cual fue una de las más mediáticas de Argentina. Tras la pregunta de Ángel de Brito, la hija del astro del fútbol rompió el silencio y evacuó las dudas acerca del vínculo que tenían Diego Armando y Claudia Villafañe.

El diez de la selección y la madre de Dalma y Giannina se conocieron en 1978 y su vínculo llego a extenderse a hasta el 2003. Sin embargo, Claudia nunca habría querido divorciarse de él y su hija lo dio a conocer este viernes en diálogo con el conductor de LAM.

Diego Armando, Claudia Villafañe, Giannina y Dalma Maradona

Dalma Maradona reveló por primera vez por qué Claudia Villafañe nunca se separó de Diego

La relación entre Diego y Claudia terminó debido a las posibles múltiples infidelidades por parte del astro mundial. En la mañana de este viernes 14 la primera hija de la aclamada pareja finalmente dio a conocer el hecho que habría motivado a su madre a quedarse en el vínculo.

Desde el viaje de Maradona a La Habana en 1998, la relación entre ambos comenzó a quebrantarse. Aun así, recién cinco años después en 2003 decidieron divorciarse.

Diego Maradona y Claudia Villafañe se separaron en 1998 pero se divorciaron en 2003.

“Ella dice que en ese momento sintió que lo tenía que acompañar igual”, comenzó relatando la primogénita de Maradona. “Yo en la primera, ¿sabés a dónde lo mando? Sea Maradona sea quien sea. Y ella me dice ‘no tiene que ver con Maradona, yo lo conocí cuando tenía 14 años'”, contó la mediática sobre la conversación que habría tenido con su madre.

“En la serie le ofrecieron hacer algo, contar su versión y no quiere porque dice que hay cosas que ella vivió y que no tiene ganas de contar porque la gente no tiene por qué saberlas”, confesó la hija de Villafañe.

El motivo por el que Claudia no se separó inmediatamente de Diego Maradona, según Dalma, sería porque ella sintió que debía seguir acompañándolo. Además, ambos se conocieron en el auge de su adolescencia por lo que el vínculo que poseían a pesar de las infidelidades seguía siendo muy fuerte.

Dalma Maradona reveló por primera vez por qué Claudia Villafañe nunca se separó de Diego

Dalma Maradona reveló por primera vez por qué Claudia Villafañe nunca se separó de Diego. Lo que habría motivado su decisión, habría sido el fuerte lazo de amor que aún lo unía a él en aquel momento, así como el sentimiento de querer acompañarlo en uno de sus momentos más duros.

Finalmente salió a la luz el motivo por el que la madre de Giannina y Dalma asistió a su esposo varios años después de la separación. Y su primogénita lo dio a conocer en una charla con Ángel de Brito.

C.G.