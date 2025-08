Por qué Julieta Prandi llevó a juicio a Claudio Contardi: todo lo que se sabe hasta ahora

El nombre de Julieta Prandi acaparó los medios por el comienzo del juicio que inició, tiempo atrás, a su expareja Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género. Así como ocurrió en 2019, cuando denunció al padre de sus hijos, este miércoles la modelo vuelve a estar en el centro de atención y su palabra es la más buscada.

Los motivos por los que Julieta Prandi denunció en la Justicia a Claudio Contardi

Julieta Prandi y Claudio Contardi se casaron en 2011 y tuvieron dos hijos en común, Mateo y Rocco. A principios de 2019, la modelo se separó del empresario gastronómico en medio de una serie de acusaciones contra él, que luego decidió denunciar en la Justicia. Finalmente, tras años de espera, el juicio comenzó este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate, Campana.

Las denuncias que enfrenta Claudio Contardi son por abuso sexual y violencia de género. En reiteradas ocasiones, la conductora contó que escapó "con lo puesto" y hasta tuvo que pedir un préstamo al banco para poder irse de su propia casa ya que su exmarido también ejercía violencia económica.

Julieta Prandi

En una de las notas que brindó hace tiempo, Julieta reveló que Contardi logró que ella le firmara un poder administrativo con el cual él podría cobrar su sueldo y manejar todas sus cuentas bancarias. “Me sacó 22 años de trabajo, todo lo que estaba en mi caja de seguridad", sostuvo.

El juez de Garantías de Zárate, Luciano Marino, decidió elevar el expediente a la etapa de juicio oral y público para que el ex de la actriz comience a ser juzgado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí".

Esta mañana, al llegar al lugar acompañada de su abogado, Javier Baños, Julieta Prandi expresó: “Es horrible, pero muy necesario. Esperé mucho tiempo para que llegara este momento. Confío en la Justicia”. Sobre cómo se preparó para este día, contó que con "amor", con sus hijos, padres, su pareja Emanuel Ortega y su hermana, quien llegó de Chile para acompañarle en estos momentos.

Julieta Prandi junto a su exmarido, Claudio Contardi.

Además, agregó visiblemente conmovida: "Estoy fuerte y lista, lo que no quiere decir que no esté rota, porque a mí ya me rompieron”. Luego, volvió a sostener que pasó mucho tiempo sufriendo “violencia física, verbal, psicológica y sexual” por parte del padre de sus hijos.

Julieta también fue consultada sobre el pedido que realizó Claudio Contardi a través de sus abogados, que tenía que ver con la nulidad del juicio ya que quería ser juzgado por un jurado popular, algo que generó revuelo a penas trascendió en los medios. "De esa persona si es que se la puede llamar así, se puede esperar de cualquier cosa”, contestó, tajante, la top model. Por último, expresó que sus hijos en común, Mateo y Rocco, no tienen contacto con él. "Hace años que no lo quieren ver porque le tienen terror", manifestó y continuó que todo lo ocurrido es algo que "los moviliza muchísimo".

Según trascendió, los hechos denunciados por Julieta Prandi ocurrieron en "fecha indeterminada, entre el 28 de julio del año 2015 y el mes de marzo del año 2018". Los mismos fueron denunciados penalmente el 13 de octubre de 2021 ante la Comisaría de la Mujer y Familia de la localidad de Martínez. En abril de 2022, volvió a declarar y ratificar su denuncia, pero esta vez con un relato más detallado de los abusos sexuales que sufrió de parte de su exesposo.

En el juicio, que se llevaría a cabo entre este miércoles y mañana jueves, declararán 13 testigos a favor de Julieta Prandi, entre los que se encuentran sus familiares, el conductor Mariano Peluffo y su psiquiatra, Rafael Herrera Milano. De cumplirse con el cronograma pactado, se espera que los alegatos y el veredicto final sean este viernes.

De esta manera, Julieta Prandi llevó a juicio a Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género, dos denuncias que forman parte de un largo proceso por el cual debió atravesar con dolor, desesperación y el deseo de obtener justicia.

Si sufrís violencia de género podés comunicarte a la LÍNEA 144, que brinda atención, contención y asesoramiento.