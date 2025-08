La transformación total de la China Suárez en Turquía: así luce su nueva vida con Mauro Icardi

Desde su llegada a Estambul, la China Suárez no solo comenzó una nueva etapa personal, sino también una profunda transformación estética que no pasó desapercibida. Alejada del estilo casual que solía mostrar en Argentina, la actriz adoptó un look mucho más sofisticado y elegante, alineado con la moda europea y los códigos de la alta sociedad turca.

Adiós a lo urbano, hola glamour

Las remeras básicas, joggings y gorras deportivas quedaron atrás. Hoy, la China luce vestidos de diseñador, cortes monocromáticos y telas vaporosas que destacan su figura en cada aparición pública. Uno de los outfits que más llamó la atención fue un vestido blanco largo con transparencias y bordados que usó en un evento exclusivo, marcando un giro rotundo en su estilo.

La China Suárez y Mauro Icardi

Incluso en sus momentos de relax, como una visita a un spa en Estambul, la actriz elige trajes de baño minimalistas, como una bikini blanca sin ornamentos, que refuerzan esta nueva etapa visual. En redes, los comentarios no tardaron en llegar: “Ese rubio le queda espectacular” y “Por fin sos Wanda”, en referencia a Wanda Nara, otra figura de fuerte presencia en la ciudad.

La China Suárez

El Cambio de look y viralización de la China Suárez

La transformación llegó a su punto máximo cuando visitó un prestigioso salón de belleza turco. Allí se hizo un balayage rubio que iluminó su rostro y generó furor en redes sociales. El estilista compartió el antes y después del proceso en Instagram, mostrando a la actriz sonriente y radiante. Las ondas suaves y el color claro marcaron el inicio de una etapa más glamorosa y europea.

La China Suárez

Adaptación a una nueva vida

Instalada en Turquía junto a Mauro Icardi y sus hijos, Suárez reorganizó su rutina diaria por completo. Rufina, su hija mayor, ya comenzó clases en un colegio local, mientras que Magnolia y Amancio —hijos que tuvo con Benjamín Vicuña— volvieron a Argentina para asistir a clases.

El cambio no es solo superficial. La China Suárez está atravesando una etapa de reinvención personal, adaptándose a un entorno nuevo, rodeada del lujo que le permite Mauro Icardi, exigencias sociales y una rutina internacional. Su vida frente al Bósforo parece reflejar un perfil más reservado, pero sin perder el magnetismo que la convirtió en una de las figuras más seguidas del espectáculo argentino.

