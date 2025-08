Julieta Prandi no duda en demostrar el amor que tiene a sus hijos. Si bien mantiene su privacidad en todo momento, y no suele compartir fotografías de ellos en las redes sociales, la actriz es acompañada en las ocasiones más importantes que vive, como la publicación de su libro o sus cumpleaños. Mateo y Rocco Contardi ya tienen 14 y 10 años, respectivamente, y los usuarios no tardaron en destacar lo mucho que crecieron y cómo viven su vida junto a su mamá.

Julieta Prandi, Mateo y Rocco Contardi, con Topa

Así están hoy Mateo y Rocco, los hijos de Julieta Prandi de 14 y 10 años

Fruto de su relación con Claudio Contardi, Julieta Prandi tuvo dos hijos: Mateo y Rocco. Los niños, hoy en día, tienen 14 y 10 años y fueron foco de atención de su mamá desde el primer momento. Si bien en sus redes sociales compartía imágenes cuando ellos eran más chicos, sus seguidores sabían del amor que la actriz tenía por ellos. Sin embargo, en su cumpleaños del 2025, compartió algunas fotografías y demostró lo mucho que los menores crecieron con el tiempo.

Julieta Prandi, Mateo Contardi, Rocco Contardi

En diversas ocasiones, Prandi reveló que su relación con sus hijos fue cambiando con el correr de los años, debido a todas las situaciones que vivió con su expareja, con quien hoy enfrenta un juicio. Sin embargo, y tras su separación, ambos menores conviven con ella y se mantiene alejado de las redes sociales. A pesar de eso, en las imágenes de sus presentaciones de libro o cumpleaños, siempre están a su lado, abrazándola y dándole un fuerte apoyo a todos sus proyectos.

El cumpleaños de Julieta Prandi del 2025, con sus hijos Mateo y Rocco Contardi

Casi tan altos como ella, los hermanos se distinguen por sus cabellos diferentes: mientras que el mayor tiene rulos morochos, el menor mantiene un estilo de príncipe rubio de las películas. En la actualidad, cada uno se mantiene al día con sus rutinas escolares y sus hobbies individuales. Cuando eran pequeños, Julieta mostró que ambos compartían una gran pasión por los deportes y el fútbol, por lo que muchos suponen que aún es así en estos días. La actriz reveló que Rocco se está reconectando con parte de la familia que no había podido ver por orden de su padre, cuando aún no se habían separado.

Julieta Prandi junto a Mateo / Foto: Instagram

Mateo y Rocco Contardi tienen 14 y 10 años, y no dudan en cumplir un rol de felicidad y estabilidad en la vida de su mamá. Tras todo lo vivido con Claudio Contardi, la actriz se refugió en los menores y buscó brindarles lo mejor de la vida, para que disfruten del anonimato, pero entiendas las consecuencias de las redes sociales y la mediatización. Con un bajo perfil y sus rutinas bien planeadas, los niños viven junto a su mamá y la apoyan en todo lo que viva.

A.E