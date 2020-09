Premios Emmy 2020: en un insólito blooper, premiaron por error a Jason Bateman

Este fin de semana se entregaron los premios Emmy, cuya edición número 72 se llevó a cabo ayer por la noche. Pero el echo de color se dio el sábado en la entregas preliminares.

Entre esas categorías que ya fueron reveladas, se encontraba la de mejor actor invitado en una serie dramática, allí se produjo un cómico blopper debido a la forma de transmisión de los premios.

Bobby Cannavale y Rose Byrne fueron presentadores de la placa que daba a conocer el nombre del ganador. Si bien en dicha placa aparecía el nombre de Ron Cephas Jones por This Is Us, se nombró a Jason Bateman, quien, además de estar nominado por Ozark como mejor actor, aspiraba a una estatuilla como invitado en la serie The Outsider.

The virtual #Emmys were bound to have some technical hiccups. On the final night of the Creative Arts Emmys, Jason Bateman's name was incorrectly announced as the winner for guest actor in a drama, when Ron Cephas Jones actually won https://t.co/AkbkFQr231 pic.twitter.com/B96yHDIQJa