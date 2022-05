Premios Martín Fierro 2022: el descargo de Dalma Maradona por no estar invitada al homenaje de Diego

Mañana es la entrega de Premios Martín Fierro 2022. En "LAM", Verónica Ojeda reveló que Luis Ventura la invitó para que lleve a Dieguito Fernando para que esté presente en el momento del homenaje que le van a hacer en la ceremonia a Diego Armando Maradona. Aunque no se extendió eta invitación a todos los hijos, así lo manifestó Dalma Maradona.

Como era de esperarse, los seguidores de Dalma Maradona le colapsaron la casilla de mensajes preguntándole si ella estaría presente también en el homenaje, por lo que fiel a su estilo de decir públicamente lo que piensa respecto a los temas relacionados a su padre, la actriz se manifestó en las redes.

Claudia Villafañe, Verónica Ojeda, Gianinna, Dalma y Dieguito.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Dalma Maradona escribió: "Hola a todos! Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martín Fierro porque supuestmente le hacen un homenaje a mi papá! Mi amigo Gabriel Schultz no ejtiende cómo no nos invitaron. Pero de más está decir que sabiendo quién lo organiza, JAMÁS ESTARÍAMOS INVITADAS!".

Como si eso fuera poco y con ánimos de llevar tranquilidad a los seguidores que la apoyan y la acompañan siempre, Dalma Maradona expresó: "No se preocupen. Vamos a estar muy bien representadas por él, que sí está invitado y me parece perfecto! No todos tenemos que ir a todos lados siempre!". Haciendo referencia a que Dieguito Fernando estaría representando a todos los hijos del inolvidable futbolista.