Puli Demaría reveló los motivos de su renuncia al programa de Pampita

Mi hermano de corazón me dijo “pueden doblarte las alas, pero jamas te las van a quebrar” frase que he grabado en mi alma para siempre! Si hay algo de lo que puedo jactarme es que sé, vivo y transito es la “RESILIENCIA” . Hoy quedan también grabadas en mi piel para siempre! Gracias @facetattoo por tu arte