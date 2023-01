Wanda Nara está envuelta en una nueva polémica después de que el periodista español Jordi Martín confirmara que está en pareja con Keita Baldé, ex colega de Mauro Icardi.

El paparazzi aseguró que las pruebas de este romance son contundentes y mostró en Intrusos el audio que Baldé le envía a Wanda Nara demostrando que tienen algo más que "buena onda".

"Yo he sufrido este período sin el poder saber más que nada cómo estabas. Esa preocupación de cómo podías estar, y saber de ti un poco", dice el español y sigue: "Eres una mujer maravillosa de verdad. Tienes un corazón increíble".

"Si veo que gente habla mal de ti, o que inventan cosas, odio eso. Porque no me gusta y no es verdad. No es que todo el mundo tiene la posibilidad de conocer la persona fantástica que eres y el corazón bueno que tienes", siguió.

Todos los detalles del romance de Wanda Nara con Keita Baldé

A pesar de que Mauro Icardi aseguró que Keita Baldé fue quien envió mensajes a Wanda Nara, el periodista Jordi Martín aseguró que fue la misma empresaria quien le confirmó el romance con el deportista.

"Mauro Icardi descubre la verdad viendo las cámaras de seguridad y se pone en contacto con Simona (exnovia de Keita) y ella no quiere ver la realidad. Cuando Icardi le dice 'eres una cornuda consentida' es porque por más pruebas que Simona haya recibido en su teléfono no puede reaccionar. Simona ha recibido las fotos de Dubai".

Y luego el periodista explicó que pudo ver imágenes íntimas de la empresaria y el excompañero de equipo de Icardi: "Yo he visto las fotos de Dubai. He visto en una habitación a Wanda Nara con Keita. El viaje de Wanda lo paga Keita. Él invitó a Wanda".