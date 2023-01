Wanda Nara está envuelta otra vez en una polémica y, diferente a lo que sucedió con la China Suárez, los rumores de infidelidad ahora la involucran a ella.

El periodista español Jordi Martín confirmó que la empresaria había sido infiel a Mauro Icardi con Keita Baldé, excompañero en Italia.

Mientras tanto, la mediática se llamó a silencio y quien se expresó al respecto fue Icardi, quien aseguró que fue Keita quien le escribía a la mediática para intentar conquistarla.

Quién es Keita Baldé, el futbolista vinculado a Wanda Nara

Keita Baldé venía manteniendo un perfil súper bajo. Con 27 años, el futbolista nacido en Arbucias, España, tiene nacionalidad española y senegalesa y actualmente juega en el equipo ruso Spartak de Moscú.

Keita comenzó en el mundo del deporte desde muy joven y debutó como profesional en 2013 en la Lazio. Luego, en 2018 recibió un pase al Inter de Milán. Fue allí donde compartió con Mauro Icardi, quien era capitán del equipo. Sin embargo, su relación no fue más allá que ser compañeros de plantel.

El deportista también jugó con la Selección de Senegal, estando presente en mundial de Rusia 2018. Durante 2022, se casó con su pareja, Simona, con quien tiene dos hijos.

Keita Baldé y su esposa lanzaron una dura respuesta contra Mauro Icardi y Wanda Nara

A través de un hilo de Twitter, Juan Etchegoyen compartió las frases más contundentes de su charla. "Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada con esto...", dijo Simona.

"Lo que hoy nos toca a nosotros, tal vez mañana le toca a otro, cómo te pasa por la cabeza decir algo así... Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, teníamos un trato cordial...", sumó Keita según explicó Etchegoyen.

"A nosotros no nos gusta esta vida ni en este humo... Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños, yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado del de ellos, no queremos ni tomar un café", continuó la esposa del deportista y cerró: "Mi marido es futbolista y no gossip, no quiero que eta gente ponga mi nombre en ningún lado... Mi nombre no tiene que estar al lado de esta gente".