En las últimas horas, Jordi Martín confirmó en Intrusos que Wanda Nara está en pareja con Keita Baldé Diao, un excompañero de Mauro Icardi en el Inter de Milán.

"Hablé anoche con Wanda Nara una hora al teléfono. Y hoy otra hora", afirmó y sostuvo que ella le confirmó su relación con Keita. En ese mismo hilo de la charla, con gran entusiasmo, el periodista lanzó a sus colegas argentinos: "Te voy a dar un titular: Wanda Nara y Keita son novios".

"¿Qué? No. ¿Y así lo decís? No, por favor, poneme la pava acá. Se me termina el programa y no sé cómo seguir y esperar hasta el lunes. No lo puedo creer. Estoy tan sorpresa como todos ustedes", dijo Florencia de la Ve, sorprendida con la noticia.

Revolucionado con la noticia, Jordi reveló cómo se enteró Icardi de la supuesta infidelidad: "Mauro Icardi descubre la verdad viendo las cámaras de seguridad y se pone en contacto con Simona (exnovia de Keita) y ella no quiere ver la realidad. Cuando Icardi le dice 'eres una cornuda consentida' es porque por más pruebas que Simona haya recibido en su teléfono no puede reaccionar. Simona ha recibido las fotos de Dubai".

Y luego el periodista explicó que pudo ver imágenes íntimas de la empresaria y el excompañero de equipo de Icardi: "Yo he visto las fotos de Dubai. He visto en una habitación a Wanda Nara con Keita. El viaje de Wanda lo paga Keita. Él invitó a Wanda".

Quién es Keita Baldé, el futbolista vinculado a Wanda Nara

Keita Baldé venía manteniendo un perfil súper bajo. Con 27 años, el futbolista nacido en Arbucias, España, tiene nacionalidad española y senegalesa y actualmente juega en el equipo ruso Spartak de Moscú.

Keita comenzó en el mundo del deporte desde muy joven y debutó como profesional en 2013 en la Lazio. Luego, en 2018 recibió un pase al Inter de Milán. Fue allí donde compartió con Mauro Icardi, quien era capitán del equipo. Sin embargo, su relación no fue más allá que ser compañeros de plantel.

Aseguran que Wanda Nara está en pareja con Keita Baldé

El deportista también jugó con la Selección de Senegal, estando presente en mundial de Rusia 2018. Durante 2022, se casó con su pareja, Simona, con quien tiene dos hijos.