Juana Repetto sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales su experiencia personal tras haber sido diagnosticado con el Virus del Papiloma Humano (HPV) y someterse una cirugía. En un video, la actriz e influencer relató con honestidad el proceso que atravesó y aprovechó su alcance para generar conciencia sobre la relevancia de los controles ginecológicos,

El valiente descargo de Juana Repetto tras someterse a una cirugía por HPV

“Poniéndolos en contexto a quienes no sepan, el HPV, virus de papiloma humano, es una enfermedad de transmisión sexual que padecemos el 80% de la población sexualmente activa. Es mucho más frecuente en mujeres, pero también la pueden padecer los hombres”, comenzó explicando Juana. Luego, detalló su caso: “En mi caso, HPV positivo, lesión en el útero, cirugía”.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto recordó que, tras varios resultados anormales en el Papinicolau (PAP), su medico le indicó que debía ser intervenida quirúrgicamente, ya que la lesión no desaparecía por si sola. “Me dijo ‘tranquila, es una cirugía relativamente sencilla’”, comentó.

Sin embargo, la intervención no resultó tan simple como se esperaba. “Me tuvieron que sacar un pedazo de útero bastante grande, la recuperación no fue tan fácil”, confesó. Tras la operación, los médicos le recomendaron vacunarse contra HPV para prevenir la reincidencia y protegerse de otras cepas del virus.

El mensaje para concientizar de Juana Repetto sobre el HPV

Juana destacó la importancia de seguir las indicaciones médicas y realizarse controles periódicos. “Ya me hice como cuatro o cinco pap después de eso, porque me hago cada seis meses y me dieron siempre bien. Pero, hay muchas otras cepas de HPV que pueden aparecer, entonces la vacuna previene no solo la reincidencia, sino las otras cepas’”, enfatizó.

Además, aclaró que su relato se basa en su experiencia personal y animó a sus seguidores a consultar siempre con profesionales de la salud. “No tomen esto como referencia de nada. Consulten a sus médicos y háganse sus chequeos”, expresó junto al video.

El testimonio de Juana Repetto generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde sus seguidores agradecieron su sinceridad y su compromiso por visibilizar un tema que afecta a muchas personas. La influencer continúa demostrando que su voz no solo es relevante en lo cotidiano, sino también en la difusión de temas de salud que contribuyen al bienestar colectivo.

