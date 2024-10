Juana Repetto estalló en furia por tener que compartir una guardia con niños "apestadísimos"

En los últimos años, Juana Repetto se posicionó como una influencer en las redes sociales, donde muestra un perfil familiar exponiendo diversos aspectos que atraviesa como mujer y madre de dos niños. Lo cierto es que, últimamente, sus descargos causan gran repercusión,

Días atrás, contó que estaba saturada por los problemas diarios, a lo que se sumó la renuncia de la empleada doméstica que trabajaba en su hogar. Fue duramente señala al indicarle que sus problemas son menores comparados con los que atraviesan otras personas. No obstante, ahora vuelve al foco de atención con un nuevo reclamo que decidió compartir.

El enojo de Juana Repetto

Entre las publicaciones que compartió Juana Repetto en las últimas horas, en Instagram, se encuentra una captura de un chat Juana con su esposo, Sebastián Graviotto. Fue con él con quien hizo un descargo que no dudó en compartir con sus seguidores. “Esperando un mes el turno con un dermatólogo y te mandan a la sala de espera de toda la guardia de pediatría”, fueron las palabras de la actriz, quien junto a sus dos hijos se encontraba a la espera de ser atendida.

"No da", fue la respuesta del sobrino de Silvia Süller. Pero la queja no terminó ahí, ya que la joven madre indicó que siendo que su turno era 16:50 hs ya eran las 17:05 hs y aún no era atendida y le restaba esperar más debido a que tenía a cinco personas adelante, por lo que calculo que la espera se extendería a dos horas.

Además del tiempo de espera, Juana remarcó cuál era el mayor problema: “¡Un turno con un dermatólogo en la guardia llena de pequeños apestadísimos! ¿Da? Se supone que son consultorios externos”. De esta dejó en claro que al compartir espacio con personas que tenían algún tipo de enfermedad, ella y sus hijos se exponían a contagiarse.

De acuerdo con la captura del chat, Juana habría decidido irse, ya que además a la situación se le sumó que el más pequeño sus hijos se hizo caca encima, debido a que atraviesa el proceso de dejar de usar pañales. En esta línea, le envió una foto a su esposo caminando por la calle con la evidencia de lo que había sucedió, detalle que demostraría que finalmente se retiraron del lugar. No obstante, no brindó más detalles al respecto.