Juana Repetto estuvo en el foco público durante las últimas semanas porque los quehaceres del hogar y la maternidad no paran de ponerla a prueba. Esta vez, al mayor de sus hijos, Toro, “se le clavó una rama de orégano en la amígdala”. La influencer e hija de Nicolás Repetto contó a través de sus stories de Instagram como fue la desesperante situación con su hijo Toribio.

Los desafíos de la maternidad

Juana Repetto contó, como es habitual, a través de sus historias de Instagram como su hijo sufrió un accidente mientras comía pizza, lo que terminó en la guardia.

“Hoy tenía un montón de cosas para contarles y mostrarles, pero... se ve que comiendo pizza a Toro se le clavó en la amígdala un orégano. Él me decía ‘mamá, me pincha acá'. Entonces, lo miré con la linterna del teléfono y tenía un pinche en la amígdala”, señaló en sus stories.

La madre de Toribio y Belisario no dudó un segundo y llevó al mayor de sus niños al médico para que pudieran solucionar la molestia que sentía. “Le dieron una anestesia local que le encantó. Una anestesia que parece que tiene un gusto a m... fatal. Te duerme la lengua y todo para que cuando te metan la pinza no vomites”, expresó.

Toribio en la guardia hospitalaria

Mostró a través de una foto al causante de la molestia de su hijo y la desesperación del niño al llegar a la guardia del hospital. La actriz hoy volvió a hablarle a sus seguidores, les agradeció por la preocupación que mostraron por su hijo Toro, aseguró que fue solo un susto y que ya se encuentra bien.

Juana agredeciendo por la preocupación sobre la salud de su hijo

La relación de Juana Repetto con los médicos

Hace menos de un mes, la influencer se mostró molesta, también en redes, con la mala atención de un consultorio médico. En un chat con su esposo, Sebastián Graviotto, expresó su molestia con la espera y atención que hay en los consultorios externos.

La story que adelantaba la queja de Juana sobre la guardia

“Esperando un mes el turno con un dermatólogo y te mandan a la sala de espera de toda la guardia de pediatría”, escribió Juana en el chat con su esposo, a lo que este respondió “No da”.

Además, adjuntó una foto del menor de sus hijos, Belisario, ya que el niño se había hecho encima. “Beli se cagó encima. Tachame la doble”, indicó la actriz a su esposo.

“¡Un turno con un dermatólogo en la guardia llena de pequeños apestadísimos! ¿Da? Se supone que son consultorios externos”, preguntó la influencer mediante su Instagram, demostrando que ya no podía tolerar la desesperante situación.

Juana Repetto hablando con su esposo Sebastián Graviotto

El abandono que sufrió Juana Repetto

Como si los eventos anteriores no fueran suficientes para sumar al estrés en la vida de la actriz, contó que su empleada doméstica la “abandonó”.

Juana colapsó y lo mostró a través de videos en sus redes sociales. “Les juro que estoy agotada. Me está pasando de todo”, expresó. Y continúo “Grace, que es la señora que trabajaba en casa, nos abandonó directamente, nunca más volvió. Mi casa es un quilombo. Mi vida es un quilombo”.

La conductora rompió en llanto en medio de los videos debido a que Belisario aun no deja los pañales ni la teta. “Estoy agotada de lavar pantalones cagados. Estoy agotada de darle teta toda la noche”, indicó entre lágrimas.

“Le pongo la mejor porque quiero acompañarlo de la mejor manera, pero esta vez se me complicó un montón. Se me complicó a mí, no a él”, aclaró. Y agregó que “él va a tener su tiempo, ya lo va a hacer y no me preocupa cuánto tarde a querer y decidir hacer caca en el baño. Me preocupa por mí porque no doy más. Estoy totalmente colapsada”, dijo y se sinceró.

Sin embargo, optó por cortar la filmación y recomponerse antes de mostrarse más angustiada.

Juan Repetto, a pesar de las críticas, sigue compartiendo su día a día con quienes la siguen y demuestra cómo la vida hogareña y la maternidad pueden tener ciertas complicaciones en determinados momentos.

MVB