En 2021, la polémica entre la China Suárez y Wanda Nara se convirtió en uno de los temas más comentados entre la farándula argentina. La situación se intensificó cuando Eugenia Tobal, conocida por su pasado problema con Nicolás Cabré y la artista, se pronunció sobre el affaire que había tenido la ex Casi Ángeles con Mauro Icardi que llevó a los problemas con la empresaria.

Qué había dicho Eugenia Tobal sobre la China Suárez y Wanda Nara en el 2021

Durante una entrevista con LAM, Eugenia Tobal, en 2021, había expresado su postura y opinión sobre la polémica que desató el Wanda Gate. En ese momento, la China Suárez había tenido un affaire en París con Mauro Icardi, quien todavía estaba casado con Wanda Nara. La palabra de la actriz estaba entre las más buscadas por su anterior problema con la modelo, tras las infidelidades de Nicolás Cabré.

En conversación con el programa de Ángel de Brito, Tobal habló de todo pero el periodista se centró en lo que estaba sucediendo con el futbolista y Suárez. Además, le rememoró a cuando estaba casada con el actor, y la joven actriz terminó en pareja con quien era su marido a pocos meses de haber perdido un embarazo.

Al ser consultada por el conductor por su opinión de todo lo que estaba sucediendo, la artista le expresó: “Nunca hablé de nada en ese momento y ahora no voy a hablar por respeto a Fran y a mi familia. Una vez me hizo una nota Pampita y hablamos, la conozco y opinó igual que ella que no hay que hablar. Lamento que tengan que pasar por esto (sobre Wanda y la China)”.

Las angelitas de ese momento quisieron profundizar más consultándole si, para ella, todo estaba armado, algo que se rumoreaba por la importancia que el tema había adquirido. Pero, sin meterse mucho, la modelo les dejó en claro que para ella no podía estar todo esto armado, pero que tanto la empresaria como el resto le caía bien, tratando así también de salir de estas situaciones.

Haciendo hincapié en su pasado tormentoso con la ex Casi Ángeles comentó: “Chicos yo no tengo resentimientos. No me van a sacar nada a mí, yo ya sané este tema”. De Brito volvió al cruce y le consultó si trabajaría con ellos (refiriéndose a la China y Cabré). “Sí ya sané ya perdoné, me perdoné a mí, fui parte perjudicada de la historia, pero ya pasó mucho y el recorrido que uno hace, hace que las cosas pasen. Cuando pasó lo de Eugenia y Nico la verdad no me acuerdo si estábamos juntos”, respondió con una sonrisa incómoda.

En una reciente entrevista con Puro Show (El Trece), se cruzaron con la presentadora en el canal y volvieron a perdi su opinion por la polémica que desata la actual relación que existe con la influencer y el delantero del Galatasaray. A pesar que sus palabras siguieron siendo esquivas ante esta situación, sus caras de incomodidad, sorpresa y molestia marcaron su clara postura.

A pesar de haber vivido una situación similar, Eugenia Tobal, al igual que en 2021, dio una postura clara en donde prefiere no meterse en lo que está pasando entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi. La actriz marcó que ella ya superó y perdonó todo lo que sucedió en su separación con Cabré.

