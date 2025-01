Desde hace unos días, la China Suárez enfrenta rumores de embarazo con Mauro Icardi. La noticia salió a la luz cuando Yanina Latorre comenzó a compartir detalles de que la actriz estaría esperando un hijo del futbolista con quien confirmó su relación recientemente.

En medio de las especulaciones, la China decidió romper el silencio y a través de sus redes sociales compartió una foto con un contundente mensaje: "No estoy embarazada", dijo, junto a una imagen en donde se la ve en bikini.

"Quizás la 'fuente' es la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí", agregó la actriz, apuntando contra Latorre y sus informantes. Por último acotó: "¿Será la misma fuente que la de las 'pericias'?".

Yanina Latorre y el supuesto embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi

“Me acaban de confirmar el embarazo, el entorno del obstetra de ella dice que está embarazada”, comentó Yanina Latorre en sus redes sociales, confirmando el supuesto embarazo de la China y mauro. La noticia no tardó en genera un revuelo en redes, y Latorre no se guardó su opinión sobre la situación: “Dios, sigo esperando que se mentira, estamos todos locos. A ver, yo entiendo la pelea, el despecho, lo tóxico, pero no un bebé, un ser humano, ¿ok?”.



El contexto que describe Latorre no es menos polémico. Recordó las idas y vueltas en la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el reciente escándalo por demandas cruzadas, y la aparición de la China Suárez en medio del conflicto. Sobre esto, Yanina reflexionó con ironía: “¿En qué contexto alguien se separa, le pide volver a la mujer, se pelan, se meten demandas, el tipo se pone a convivir con la que fue su amante y, a la semana, la embaraza? Muy Netflix todo”.

