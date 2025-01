Alrededor del 2021, Zaira Nara y la China Suárez tuvieron un fuerte vínculo que fue roto cuando comenzaron los rumores de la actriz con Mauro Icardi. Debido al escándalo que explotó en la vida de Wanda Nara, la modelo decidió alejarse de la artista y aseguró que nunca habían sido amigas. En el último tiempo, y con la polémica más picante que nunca, los usuarios notaron una conexión insólita entre ambas mujeres que no dejaron pasar.

China Suárez y Zaira Nara antes del escándalo

El curioso vínculo que existe actualmente entre Zaira Nara y la China Suárez

En el 2021, Zaira Nara no quedó alejada de la polémica que rodeo a la China Suárez, Mauro Icardi y su hermana Wanda. En medio de los rumores de una fuerte amistad entre ellas, la modelo dejó en claro que no había tal conexión entre ambas. “Yo no soy la amiga. Capaz que soy más amiga que vos, Marcelo (Polino), pero ella era muy amiga de mis amigas. Yo no le contaba mis intimidades”, aseveró en una entrevista.

China Suárez y Zaira Nara

Años más tarde, en el 2023, el destino volvió a reunirlas en los Latin Grammy 2023. A pesar de ser conocidas entre ellas, decidieron ignorarse. Pero Zaira volvió a referirse a su relación, cuando le consultaron al respecto. “No soy amiga de ella. La fui a ver a la casa. Hay cosas que no me pueden quedar dudas, hay cuestiones que se resuelven cara a cara, no con un ‘me dijo’, ‘le dije’, sabía que me iba a atender y que yo le iba a hablar bien”, había dicho en aquel entonces.

China Suárez y Zaira Nara

Sin embargo, el escándalo con su hermana volvió a comenzar, y la modelo volvió a quedar vinculada. Los usuarios hicieron una insólita conexión entre ambas que sorprendió a muchos y dejó de qué hablar. Todo comenzó con Martín Cirio, cuando se refirió a Eugenia como "Tatiana". “El requisito para ser Tatiana es que son una mosquita muerta. Cuando vos le decís ‘amiga, pero era mi novio’, te responden ‘ay, no sabía que era tu novio’, y vos pensás ‘dale, obvio que sabías’”, comentó el influencer. Lo que no se esperaba cuando la coronó de esa manera fue que el nombre completo de la hermana de Wanda es Zaira Tatiana Nara.

Hasta el momento, ninguna de las dos protagonistas se pronunció al respecto. Por el contrario, se siguieron mostrando en bandos contrarios. Mientras que la China Suárez comparte sus románticos momentos con Mauro Icardi, Zaira Nara va a la casa de Wanda para acompañarla en medio de la batalla legal y los escándalos. Los seguidores esperan alguna clase de interacción entre ambas, para saber en qué se encuentran en la actualidad.

A.E