Maite Peñoñori fue una de las panelista de Intrusos, quien comenzó en el programa cuando Flor de la V tomó la conducción de uno de los magazine del mundo del espectáculo.

La periodista, decidió hacerse a un costado luego de estar en el programa por más de un año. “Tengo que comunicar algo que me produce muchísima tristeza, que tiene que ver con la despedida de mi querida Maite la promesa…”, comenzó diciendo Flor de la V.

Maite Peñoñori al despedirse dijo: “La verdad que es un placer, los voy a extrañar. Los voy a ver desde casa”. Automáticamente Laura Ubfal la interrumpió y le preguntó por qué se va. Maite respondió: “Decisión personal. Dar un paso al costado”.

El motivo de su salida

La panelista tuvo un dialogo con Primicia Ya, donde contó porque decidió dar ese paso al costado. ”Me explotó el teléfono y eso demuestra lo que es Intrusos. Me voy feliz. Voy a extrañar a Flor, a mis compañeros y a toda la gente que trabaja en América porque posta la pasamos muy bien juntos. Con todos! No tengo otra cosa cerrada, sigo en la radio con Longo en Rivadavia y en La Nación. Y veremos lo que se viene. Me voy feliz y agradecida”, cerró Maite Peñoñori.

J.M