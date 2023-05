Maite Peñoñori criticó duramente la actuación de la China Suárez en su película: "inmirable"

La China Suárez acaba de lanzar su nueva película "Objetos", a la cual Guido Záffora (quien la entrevistó en la previa del estreno), le dio su visto bueno y remarcó que aunque muchos juzguen su trabajo como actriz, para él se destaca como tal, así como lo hizo en "Abzurdah" y "El Hilo Rojo".

Fue entonces que Maite Peñoñori, compañera de panel de Guido Záffora exclamó: "'El Hilo Rojo' inmirable chicos, era muy fea". Algunos de sus compañeros se rieron, pero el periodista que entrevistó a la China Suárez defendió su postura e insistió en que a le gustó su desempeño.

"¿Pero el desempeño te gustó?", indagó Maite. "A mí la China me parece que de verdad hay mucho prejuicio con ella y me parece una buena actriz. En 'ATAV' también me gustó", respondió Záffora sobre su análisis de la actuación de la artista.

Cabe mencionar que en la avant premiere de "Objetos" la China Suárez contó con el apoyo de su círculo íntimo más cercano, aunque también sorprendió ver en el evento a Mery del Cerro con quien estaba distanciada, La Joaqui con quien se la ve cada vez más cerca y L-Gante que está muy relacionado a Wanda Nara.

L-Gante y la China Suárez.

La prensa pudo captar el momento justo en el que la China compartió la mesa con L-Gante, combinación que llamó la atención a los presentes, sobre todo teniendo en cuenta que el cantante está relacionado a Wanda Nara.

Cabe mencionar que la China Suárez y L-Gante no estaban solos en la mesa, sino que los acompañaba La Joaqui, mejor amiga de Elián y quien le regaló un ramo de rosas blancas a la protagonista de "Objetos" por el estreno.