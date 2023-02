Pampita terminó de grabar El Hotel de los Famosos el 13 de enero y lo primero que hizo fue armar sus valijas para empezar a viajar por el mundo juntos a sus hijos. Actualmente sus compromisos laborales la ubican en Miami, lo que le permite alejarse un poco del foco de la prensa y evitar las preguntas sobre la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino por abuso sexual y acceso carnal violento.

Él periodista Ángel de Brito le preguntó por Whats App a Pampita sobre qué opina de la denuncia que Flor Moyano le hizo a Juan Martino por violación dentro de El Hotel de los Famosos y la conductora de TV respondió muy concreta, según afirmó De Brito: "No voy a hacer comentarios".

Qué le dijo Pampita a Ángel de Brito al ser consultada por la denuncia de Flor Moyano.

Es misma respuesta fue la que Pampita dio ante la pregunta del presentador de LAM, sobre, por qué no ha dicho nada o se ha pronunciado en redes sociales. "No voy a hacer comentarios".

«Yo no la quiero interpretar, le insistí y me dijo: "No voy a hacer comentarios"», agregó Ángel cuando Yanina Latorre intentó hacer una potencial opinión de la presentadora.

La charla de Ángel de Brito y Pampita reveló un posible regreso del El Bailando

Ángel de Brito le consultó a Pampita si va volver a ser jurado del Bailando, a lo que la modelo le respondió se manera asertiva con un "Podría ser".

"Yo no confirmo ni niego nada. Fin del comunicado", remarcó Ángel de Brito cuando Andrea Taboada lo interpeló con un contundente: "¿Estás confirmando que vuelve el Bailando?".