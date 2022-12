Andy Kusnetzoff en Qatar

Andy Kusnetzoff es uno de los tatos periodistas que está en Qatar cubriendo el máximo evento deportivo. Tienen varias millas de viaje en su haber ya que suele hacerlo frecuentement, además disfruta de hacer excursiones y tener distintas experiencias, ya sean gastronómicas, de aventuras y hasta aquello más insólito.

El conductor de “PH” quien está transmitiendo para su programa de radio en UrbanaPlay cuando tiene un tiempo libre intenta descansar o conocer los atractivos que tiene Qatar.

Andy Kusnetzoff en su tiempo libre quiso disfrutar de los atractivos cataríes, pero no todo salió tal cual lo había proyectado

Es habitual tanto en Qatar como en Dubái realizar una experiencia en camionetas 4 x4 para conocer el desierto. Es una excursión vertiginosa, porque el descenso de las dunas no es para cualquiera, los mareos y las emociones fuertes se sienten.

Andy Kusnetzoff en una exvursión en el desirto de Doha

Andy Kusnetzoff compartió en sus redes las experiencias, y no todas fueron fallidas, pues cuando quiso fotografiarse en un espejo de agua, algo no muy común en la región, no tuvo grandes inconvenientes.

Andy Kusnetzoff en un espejo de agua

Los camellos son animales típicos de la zona, hasta se los vieron en la ceremonia inaugu7ral del Mundial Qatar 2022. Andy Kusnetzoff se acercó a los camello y al momento de subirse, tal cual publicó, “No hice el paseo en camello, me dio pena, prevaleció el respeto por los animales antes que la diversión.

Los camellos y el mar, experiencias fallidas para Andy Kusnetzoff

Para finalizar y ante una jornada de calor extremo, intentó disfrutar del mar y refrescarse. Lamentablemente la experiencia no resultó como esperaba, tal como posteó las aguas vivas acechaban la zona, así que el chapuzón le quedó pendiente.

Tal vez el próximo mundial sea menos complicado para Andy Kusnetzoff