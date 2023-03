Quién es Giannina Facio, la amiga de Lady Gaga que dejó a Julio Iglesias por Miguel Bosé

Miguel Bosé acaba de estrenar "Bosé", serie autobiográfica, y hace unos días revelaba una anécdota vivida en los años 80 en la mansión de Indian Creek de Julio Iglesias. “Julio me dijo: “Vente a mi casa en Miami”. Cuando llegué, se quedó un minuto conmigo y me dijo: “Voy un momento al estudio, que tengo que chequear unas cosas de un disco”. Me dejó solo en la terraza, delante de la piscina, y llegó del otro lado un espectáculo de mujer”, explicó Miguel Bosé en una entrevista. Esa mujer era Giannina Facio, una chica costarricense que venía saliendo con Iglesias desde 1982. Hoy, Facio es productora de cine, esposa del director Ridley Scott y gran amiga de la cantante pop Lady Gaga, pero en aquel momento protagonizó una escena llena de pasión con el intérprete de “Si tu no vuelves”.

“Se metió en la piscina, nadó hacia mí y me dijo: ‘¿Quién eres tú?’. En ese momento, ella era la mujer más de moda y estaba en todas las portadas. Nos miramos y hubo algo muy fuerte que pasó. Ese mismo día, salimos juntos, nos fuimos y estuvimos cuatro años juntos”, añadió Bosé, quien remató con una broma: “Yo, políticamente correcto, no fui jamás y tampoco lo iba a ser en casa de Julio Iglesias”.

Giannina Facio, siempre rodeada de lo mejor del Jet Set.

Giannina Facio, quien por entonces tenía 31 años, nació en San José de Costa Rica, hija del abogado, político y diplomático Gonzalo Facio Segreda, que fue canciller de la República en dos periodos y embajador de Costa Rica en Estados Unidos en tres ocasiones. Se crió entre Guatemala y Estados Unidos y desde la adolescencia se codeó con lo más alto sociedad norteamericana y europea. Estudió actuación, baile, piano y hasta cuatro idiomas.

El nombre de Giannina Facio saltó a las portadas en agosto de 1980 tan solo unos días después de que trascendiera que el empresario Philippe Junot había abandonado a Carolina de Mónaco, y que lo había hecho para estar con Giannina, a quien siempre había presentado como “su secretaria”.

Lo de Giannina y Philippe no duró demasiado tiempo, pero le abrió a ella las puertas de la jet set de Marbella. Era invitada a todas, y su simpatía enamoraba a todos. En agosto de 1982 coincidió con Julio Iglesias durante un viaje del cantante a Costa Rica. El cantante, que ya era una de las estrellas más importantes de España con gran éxito internacional se había separado de su primera mujer, Isabel Preysler, cuatro años antes.

Un día se volvieron a ver en Miami, y fue casi un flechazo, y Giannina se instaló en la mansión de Julio en Indian Creek. Luego, empezó a presentar programas de televisión y a protagonizar campañas como modelo, pero el sueño de Facio de ser actriz seguía en su cabeza. Comenzó a aparecer en las pantallas en algunos papeles, y mientras tanto el amor con Iglesias seguía.

Pero todo esto termino con un nuevo flechazo en 1986, cuando se enamoró Miguel Bosé, con quien estuvo en pareja casi 4 años. Iglesias no supo de ese romance hasta que Facio y Bosé ya habían tenido varias citas, pero no le dio tampoco demasiada importancia. En Historia secreta de mis mejores canciones, el libro de Bosé, el cantante de “Amante bandido” revela que dedicó su canción "Nena" a Giannina y que ella fue la mujer que más huella dejó en su corazón. En su nueva biopic, también aparece Facio en el tercer episodio.

Giannina participó en más de 10 películas en Italia y en Estados Unidos y en el año 2000 conoció al que sería el gran amor de su vida: el director de cine Ridley Scott, 18 años mayor que ella. Giannina ha interpretado a la mujer de Maximus (Russell Crowe) en "Gladiador"; la técnico de huellas digitales que trabaja para Mason Verger (Gary Oldman) en "Hannibal" y la esposa de Hoffman (de nuevo, interpretado por Russell Crowe) en "Red de Mentiras"; entre otros roles. En junio de 2015 ella y Scott se casaron.

Giannina Facio y Ridley Scott, hoy pareja.

La amistad de Gianina Facio y Lady Gaga

Además de su trabajo como actriz, Giannina Facio también tiene una trayectoria como productora. Algunas de las películas que produjo son Los Impostores y Tristán e Isolda en 2006 y La verdad duele, en 2015, producidas por Scott Free Productions, la compañía que los hermanos Ridley y Tony Scott fundaron en 1984.

Lady Gaga junto a Giannina Facio.

Su última producción fue "La Casa Gucci" en 2021, y durante el rodaje de la misma Facio se hizo íntima amiga de Lady Gaga, protagonista de la película. La química entre ambas se pudo ver durante el estreno de la película, en el que posaron juntas y cómplices.