Lady Gaga presentó este fin de semana su espectáculo “The Chromatica Ball” en el Hard Rock Stadium de Miami. Debido a la amenaza de una fuerte tormenta tropical, la cantante se vio obligada a suspender su recital por razones de seguridad. Minutos más tarde, la artista de 36 años compartió en redes sociales su disculpa, tras haber terminado el concierto a mitad de la presentación.

Lady Gaga tuvo que abandonar de urgencia su show en Miami

“Lady Gaga se encontraba en el escenario central del Estadio Hard Rock cantando uno de sus temas más populares con su piano característico. En un momento se la escucha decir que le estaban avisando por auricular que en veinte minutos iba a caer un rayo en el estadio. Ella siguió cantando mientras todo el público esperaba la lluvia y cuando terminó la canción, desde seguridad recomendaron que debíamos retirarnos del campo abierto. Por eso nos dirigimos a las partes techadas del estadio para esperar que pase la lluvia y retomar el show. Se largó una fuerte tormenta eléctrica y no se pudo continuar con el espectáculo” aseguró una fuente cercana a CARAS que se encontraba viendo el recital de Lady Gaga en Miami este fin de semana.

El show del sábado fue el último de la gira “The Chromatica Ball” por 18 ciudades, y el tour fue el sexo más lucrativo a nivel mundial. La superestrella pop debió suspender su show debido a una fuerte tormenta tropical, que volvió insostenible el espectáculo. Muy angustiada por lo sucedido, Lady Gaga optó por compartir un video en su cuenta de Instagram pidiendo disculpas.

“Realmente tratamos de terminar el espectáculo esta noche en Miami, pero no pudimos, porque incluso cuando las lluvias pararon, hubo un rayo que cayó directamente al suelo muy cerca de nosotros. Sé que durante mucho tiempo siempre quise ser esa perra mala e incondicional, pero lo que realmente quiero es también ser responsable y amorosa, y no sé qué haría si algo le pasara a alguno de los espectadores, o a cualquier miembro de mi equipo o mi banda o mis bailarines” expresó la cantante en su publicación.

Minutos más tarde, Gaga compartió un posteo en redes sociales donde se la ve con el maquillaje corrido debido a sus lágrimas y su tristeza.

“Lo siento, no pude terminar el espectáculo, era demasiado peligroso, los rayos eran impredecibles y cambiaban momento a momento. Miren, durante años algunos de ustedes me han llamado ‘madre monstruo’, en mi corazón sabía que era mejor mantenerlos a salvo. Gracias por creer en mí. Esta fue la mejor gira de mi vida y apreciaré este momento para siempre; me tomó mucho tiempo sanar, pero lo hice. Claro, POR SUPUESTO, quería cantar 'Rain On Me’ para ustedes bajo la lluvia. Supongo que de alguna manera sabía que este momento sucedería y estoy muy agradecido con ustedes, mis bailarines, mi banda, todo el equipo, toda mi familia y amigos. Seguridad primero. Los amo. Gracias por las flores y por la comprensión” escribió la intérprete de Born This Way en su publicación de Instagram.

