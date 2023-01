Aunque tenga una biografía apasionante Paola Marzotto, hija de la recordada Marta Marzotto y del conde Umberto Marzotto, no usa títulos de nobleza y está muy comprometida con la naturaleza. Estudió Psicología y Antropología en Roma y tuvo un amor a primera vista con el periodismo y la fotografía. Una pasión que sigue intacta y que practica cada día de su vida en su residencia esteña. Madre de dos hijos: Carlo y Beatrice Borromeo , a quien le transmitió la pasión por el periodismo, Paola es fotógrafa autodidacta desde los 20 años.

Antes de la pandemia, ella decidió quedarse a vivir en Punta del Este donde se dedica a la fotografía de la naturaleza, con la intención de colaborar en la preservación del Planeta. Su última exposición conocida, ‘Antarctica, Melting Beauty’ (Antártida, belleza que se derrite), ha pasado por la prestigiosa Bienal de Venecia y recaló en Madrid en la Universidad Politécnica el pasado febrero. Con muchos y buenos amigos en España e Italia, en su “refugio” rodeado de naturaleza, Paola recibió a CARAS y habló sobre sus días en el Este, su vida y sus proyectos.

Todas las fotos de la mansión de Paola Marzotto en Punta del Este

“Vengo de un año intenso, un año de muchos desafíos a los cuales no estaba acostumbrada. Cuatro exposiciones consecutivas de ‘Antarctica Melting Beauty’ en diferentes sitios: la Bienal de Venecia, la Escuela de Minas y Energía en Madrid, la Legislatura en Buenos Aires y el Museo Ralli de Punta del Este. También inauguramos en Milán “Ode to Nature”, la primera exposición de Eye-VGallery, la empresa cultural que cuenta con 14 artistas fotógrafos internacionales. Y además, presentamos la primera edición del concurso de fotografía artística naturalista ‘Better Earth than Mars’ auspiciado por la Politécnica de Madrid, que se repite este año en febrero y marzo; lo anuncio porque todos pueden participar. Y pueden encontrar información en www.Eye-VGallery.com. La idea es estimular la conexión de las personas con la Madre Naturaleza a través de la observación y la investigación de la misma que contiene milagros y misterios fascinantes”, cuenta Paola Marzotto con entusiasmo.

En el 2023 los desafíos se multiplican para Paola pero está más relajada y no le generan tanta ansiedad.“En mayo tengo una exposición individual en Madrid, sobre mi búsqueda ‘My Giverny’. Y con el grupo de Eye-VGallery estamos trabajando para una exposición en Venecia. La muestra se va a llamar “Ode to the Ocean” y la hacemos en colaboración con ‘Marevivo Veneto’, una asociación ambientalista histórica italiana. Ahora, en el verano, con los artistas Vicky Aguirre y Lorenzo Poli estamos planeando ir 45 días a la Antártida. Quiero concretarlo porquepersonalmente tengo muchas ganas de volver a sacar fotos como lo hice en 2020 pero ahora con medios profesionales, ya que esa vez lo hice con mi iphone. Vengo de muchos meses de preparación física. En este momento de mi vida, cuido más la fuerza y la resistencia que la estética. La salud siempre tendría que ser un objetivo primario por todos. Yo hago natación, aquagym y pesas todos los días. No con mucho peso pero con constancia, y nado también en el invierno a pesar del frío. Una vez que le ganas al miedo, es un placer. No hay mejor anti-age que eso”, cuenta la fotógrafa quien recibió amigos y familiares durante las Fiestas. Hasta mediados de enero está full y evita salir, después viene la paz y la tranquilidad y se dedica a las cosas simples de la vida que son las que más grandes.

“Con la Fundación, estamos armando una exposición de unos cuantos fotógrafos de Eye-VGallery para representar y narrar la belleza del Matorral Psamofilo, un ecosistema en extinción en las dunas de Uruguay. cactus , espina de la Cruz, miles de plantas increíbles y en primavera, las flores salvajes. Aunque parezca imposible son muy pocos los que lo conocen. Y estamos colaborando con los textos y la parte botánica con la famosa paisajista argentina Amalia Robredo que ayuda a conservar esta maravilla replicándola en los jardines privados de José Ignacio, La Barra y otros lugares de aquí”, agrega con entusiasmo. Con respecto a su vida social Paola cree que por su origen familiar, hay una idea de su persona muy diferente de la realidad. Se define cero mundana y reconoce tener buenos amigos que ha conservado durante varias épocas de la vida.

“Tanto amo verlos como amo mi soledad, jamás me aburro, tengo miles de actividades y me encanta estar sola. Soy así desde niña. Nunca voy a los eventos sociales o masivos, solo voy a casa de amigos. Vivía en el campo con mis niños la mayor parte de mi vida mientras trabajaba en Milano. Iba y venía. En los ‘80 cuando todos se iban a las fiestas o al Club 54 de New York, yo vivía en Lomellina y el evento más mundano era la ‘caccia alle uova’ de chocolate por la Pascua, con los niños. Criar hijos y trabajar al mismo tiempo cuesta muchísimo en términos de energía y sacrificio. Las mujeres aprenden a conciliar deberes de trabajo y familia, por eso tienen gran capacidad para gerenciar. Todavía están muy censuradas, aunque las chicas de las nuevas generaciones en el mundo occidental tienen compañeros más colaborativos. Las mujeres son las verdaderas heroínas del mundo moderno. Si hay un futuro por la raza humana será a través de las mujeres, por su compasión y su capacidad de encontrar soluciones creativas a cada problema”, dice reflexiva.

Sus días en el Este son muy simples. Cuenta que se despierta al alba y va a sacar fotos para aprovechar la luz. Luego habla por teléfono con Italia ya que trabaja a distancia y se ocupa de su chacra, según los principios de la Permacultura donde hace compost, chipeamos y distribuimos el mulch (colchón vegetal). Desde el 2020 hace rewilding.

“Ya tengo guazubirás que pasan cerca del tajamar a la puesta del sol, y zorrinos que juegan con mis perros y mis gatos. Una maravilla. Ojalá el ser humano pueda volver al Paraíso Terrenal. No tengo mucha esperanza pero voy a seguir intentando devolver a mis nietos un mundo mejor”, concluye con ilusión.

Producción: Sol Miranda

Fotos: Federico de Bartolo

Agradecimientos: @ megafoto y @visicoglobal