Reconciliada con Nico Cabré, Laurita Fernández habló de los rumores de embarazo

Laurita Fernández confirmó su reconciliación con Nico Cabré hace pocas semanas y decidió mantener el perfil bajo.

La pareja disfruta de sus planes, salidas y proyectos y, como sucedió varias veces, también enfrentaron rumores de embarazo.

"Con Nico está todo perfecto, estamos tranquilos y disfrutamos de unas mini vacaciones. La verdad que todo muy bien, felices", dijo la bailarina días atrás.

Luego, Laurita Fernández hizo referencia a las versiones de la dulce espera. "Todo el tiempo se habla de que estoy embarazada. Subo una foto a redes y me dicen 'tenés panza de embarazada'. Pero cero, la verdad que no. Ya llegará el momento, por ahora no", dijo a Primicias Ya.

La foto de Laurita Fernández que despertó los rumores de embarazo

Semanas atrás, Laurita Fernández compartió imágenes de vacaciones con Nico Cabré en El Calafate.

Pero desde el paraíso patagónico, Laurita Fernández logró llamar la atención de sus seguidores por una particular imagen en la que sus followers notaron una incipiente pancita.

"Parece embarazada", comentó un usuario de la red social y otro contestó: "Si es varón seguro será igualito a Nico cuando hacía Son de Diez", agregó otro.

Pero este comentario no pasó desapercibido y, según compartió la página Chusmeteando, la prima de Cabré avaló los dichos y agregó un emoji de corazón.