La separación de Pampita y Roberto García Moritán se convirtió en uno de los escándalos del momento. Tras cinco años de amor, decidieron ponerle fin a su matrimonio, en medio de rumores de infidelidades por parte del empresario y político. No obstante, ninguno de los dos se detuvo a brindar detalles sobre la decisión. Sin embargo, la información que se da a conocer frecuentemente es en gran medida. Ahora, se indicó cuál habría sido la forma en la modelo, supo que su esposa mantenía encuentros con otras mujeres.

Revelaron cómo Pampita se habría enterado de las infidelidades

Fueron cinco años de amor con casamiento incluido y mucha felicidad mostrada en las redes sociales, lo que vivieron Pampita y Roberto García Moritán. Se habían convertido en la pareja perfecta para el imaginario social y nadie se imaginaría que la relación terminaría en un escándalo, como sucede ahora.

Presuntamente, el motivo incide en las múltiples relaciones paralelas que habría tenido Moritán, en este tiempo. Sin embargo, se tratan de especulaciones ya que ambos se llamaron a silencio al respecto. Pero, recientemente, la periodista Paula Varela reveló que esto sería verdad, debido a que la modelo fue quien habría descubierto las infidelidades.

“En 2021 me habían hablado de una infidelidad con la relación recién empezada. Ellos se habían casado en 2019. Me habían hablado de una infidelidad, de hecho, con alguien conocido de esta persona”, introdujo la periodista en Socios del espectáculo (eltrece). Acto seguido, detalló: "Él habría llevado a algunas chicas a su propia casa de Capital. A la casa anterior, donde ellos convivían, ese triplex que dejaron. Las habría llevado ahí y yo dije ‘qué falta de respeto’. Aparte me decían ‘mirá qué pavote que es porque Carolina tiene cámaras’. Bueno. Y parece que ella habría visto eso”,

En la misma línea, Paula indicó que, además, Moritán habría mantenido diversos encuentros con una de sus supuestas amantes. El lugar de reunión sería en el estacionamiento de un reconocido shopping, para después trasladarse "Dos veces por semana, cada 15 días, iban a esa casa que compartía con Pampita cuando ella viajaba. Eran encuentros programados, según esta persona, donde jugaban al límite constantemente”, indicó.

Cabe recordar, que la modelo anunció la ruptura oficialmente mediante Instagram. En un escueto mensaje indicó que la separación fue el 20/09, cuando "se enteró de todo". Esta última frase dio rienda suelta a las especulaciones, sobre los motivos que en teoría sería por infidelidades.