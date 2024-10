Pampita viene pasando algunas semanas angustiantes, luego de que se rumoreara por varios medios sobre las infidelidades de Roberto García Moritán. A pesar de que el empresario lo haya desmentido en reiteradas ocasiones durante el sábado el sacó un comunicado confirmando su separación. Pero algunas palabras de las que usó la modelo en la separación asustaron al político.

Pampita y Roberto García Moritán

La advertencia de Pampita hacía Roberto García Moritán tras la separación

En medio de la pelea que le habría puesto fin a la pareja, Pampita se habría referido a Roberto García Moritán con palabras muy fuertes. Según lo que comunicó Flor de la V en Intrusos “el 19 me confirmó, una fuente que hoy por hoy no la puedo discutir, que ‘para los amigos esto está terminado’. Leo así textual. Ella lo dice el 20, pero a mí me dicen que fue el día antes”, contó la actriz.

“Los amigos de él ya sabían que esta historia estaba terminada. No hay vuelta atrás. Contundente. Ni siquiera un ‘creemos que”, prosiguió Flor de la V. “Después el otro textual que salió antes de la mudanza es que decían que él está con miedo. ‘Él está con miedo’. Qué le habría dicho ella, según esta persona: ‘hijo de p..., te voy a hacer m....’. Así. Cuando te dicen eso…”, finalizó la conductora.

Pampita y Roberto García Moritán

Marcela Tauro interrumpió aportando “a mí ahora me están confirmando que el tema fue una infidelidad. No me hablan de otra cosa. Lo pescó en una infidelidad”, concluyó la panelista confirmando lo que hace varias semanas se viene especulando.

La confirmación de la separación entre Pampita y Roberto García Moritán

Durante el sábado Roberto García Moritán publicó en sus redes sociales un comunicado donde expresa “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”, inició el texto.

Posteo Roberto García Moritán

Además de notificar de la separación de Pampita, el empresario pidió a través de este comunicado distancia a los medios de comunicación, principalmente de los lugares que pertenecen a la intimidad personal y familiar. “Les pido distancia de estos espacios y respeto”, expresó Roberto García Moritán.

Posteo Roberto García Moritán

Momentos después de que el político dejará este comunicado en su Instagram, la modelo utilizó su Instagram para subir una historia donde aclaraba ciertas partes del mensaje de Roberto García Moritán. “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, publicó Pampita.

Posteo Pampita

Posterior a este posteo subió varias fotos de captura de pantalla donde se pueden apreciar distintos chats con las fechas remarcadas, dejando así en claro que su separación con Roberto García Moritán fue el 20de septiembre, no “Hace un tiempo” como el político había expresado.

Publicación Roberto García Mortián

Momentos después el empresario publicó un Twitt donde expresa “Estimados, estamos alineados con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20.09.24. ¡Buen sábado en familia!”. Tratando de aclarar las dudas que se habían plantado luego de los posteos de Pampita.

VDV