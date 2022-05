Esta semana se picó feo en el programa de Fabián Doman, Momento D, por El Trece. Las panelistas, Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrio, fueron protagonistas de un inesperado cruce al aire, el cual, luego, siguieron por el chat grupal.

LAM, programa del que participó Cinthia Fernández, publicó los ácidos chats que cruzaron las panelistas, luego de haber vivido ese incómodo momento al aire. Silvia Fernández Barrio fue la primera en abrir la conversación. “Dije, Lo mando. No lo mando. Lo mando.. ¿No lo mando?”, expresó la experimentada periodista.

Revelaron los ácidos chats entre Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrio.

“Desde ayer no me siento bien con lo que pasó y hacer la del avestruz no le hace bien a nadie. Cin, te quiero y te mando un beso. Bah, los quiero a todos”, le escribió finalmente Silvia.

La respuesta de Cinthia fue al hueso: “A mí no me gusta ni que me griten, ni que me traten de boluda. Tengo un c**lo y t**tas grandes, pero también puedo hablar de temas serios. Esto se habla en persona. y También está bueno hacer autocrítica de algo que viene pasando hace bastante y yo por respeto y también porque no me corresponde, no te lo dije. Si me preguntás, lo de ayer fue espantoso. Yo todavía estoy caliente y no soy careta. Así que por el momento sigo así”.

El texto de la influencer siguió: «La palabra “disculpas” en vez de un “te quiero” son más acertadas. Todos nos equivocamos… Por el momento sigo caliente y más ahora que tampoco pediste disculpas a mí y a los compañeros, que también en otras oportunidades hiciste lo mismo, con un poco menos de grito».

La panelista le trajo a colación otro caso: «El otro día estaba hablando un compañero y vos como una chiquilina te quejabas encima de él, diciendo, “Ni me dejan hablar”. Es difícil el panel de 6, pero debés ser un poco más compañera y no tratar así a nadie más y menos al aire… Saludos a todos. Y sí me gustaría pedirles disculpas a todo el equipo, pero no aguanté. Perdón si alguien se sintió incómodo. Que tengan un buen día”, cerró Cinthia Fernández.

El conflicto entre las Fernández parece que recién empieza. Pues ante ese mensaje, LAM publicó la simple, pero contundente respuesta de Silvia. “Crecé, Cin”. Obviamente, Cinthia no se lo guardó y le respondió: “Que soberbia. Tranqui, tengo mamá”.

Qué pasó al aire entre las panelistas

Silvia Fernández Barrio estaba explicando su posición en el caso de Felipe Pettinato y se dirigió a Rulo Schijman, su otro compañero. En ese momento, la exanelita intervino, pero a a la periodista no le gustó y le frenó el carro: “Perdoname un segundo, por favor. Te lo pido”. El tono enfureció a la panelista y le lanzó sus dardos.

“Bue, bue, bue. No fue con mala intención. Interrumpís siempre y nadie te dice nada. ¡Pará, no es manera de decirlo!”, le dijo la exangelita, a lo que Silvia le respondió, que lo que estaba diciendo era algo serio y Cinthia Fernández le contestó que ella no estaba jodiendo.