Desde que se conoció la separación entre Pampita y Roberto García Moritán, ninguno de los dos perdió el tiempo. Recientemente, se rumorea que el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires estaría en una nueva relación. Durante el programa El Diario de Mariana (América TV), se difundió un mensaje que el empresario habría enviado a su supuesta novia.

Roberto García Moritán junto a Anita, la hija que comparte con Pampita.

Los rumores surgieron a raíz de un video emitido en LAM (América), en el que se ve a una joven entrando y saliendo del edificio donde reside Moritán. La aparición de estas imágenes desató especulaciones en varios programas de espectáculos, motivando a los periodistas a investigar la identidad de la mujer. En El Diario de Mariana, analizaron una fotografía de la joven, notando que coincidía en detalles físicos con una colega de Asociar, la ONG que preside el ex de Pampita Ardohain.

La reacción de Moritán ante los rumores

Tras las especulaciones, el cronista del programa conducido por Mariana Fabbiani se acercó al edificio del empresario y le preguntó directamente por su situación sentimental y la identidad de su supuesta pareja. “Estoy todos los días un poco mejor, muy focalizado en la familia, en los chicos, en lo que voy a hacer”, explicó Moritán, evitando mencionar a Pampita. “No hablo de Caro, no tengo nada que decir de ella más que cosas maravillosas”, agregó el economista.

Roberto García Moritán fue vinculado sentimentalmente con una colega de la ONG Asociar.

Cuando le consultaron sobre su vida sentimental, Moritán fue tajante: “Estoy triste, ya habrá tiempo para el amor”, desestimando así cualquier vínculo con su compañera de Asociar. “No la metan en líos, no tengo ni idea si está en pareja. Es una gran chica, una gran profesional”, aclaró.

El mensaje que envió Moritán a su supuesta novia

El mensaje de Roberto García Moritán a su colega de Asociar.

Luego del intercambio, en pleno programa uno de los panelistas de DDM recibió un mensaje de WhatsApp de una de las involucradas. En el texto, enviado por Roberto García Moritán, el empresario se dirige de manera cortés a su compañera de trabajo, disculpándose por los rumores. El mensaje decía:

“Hola, ¿cómo estás? Recién en la puerta de casa había dos noteros de programas de chimentos. Uno me preguntó específicamente por vos, como si fueras mi novia. Realmente lo lamento mucho. Espero que si estás en pareja esto no te afecte. Y que tampoco te asuste y te quite las ganas de seguir en Asociar por lo valiosa que sos. Beso enorme. Gracias y perdón”.

Con este mensaje, Roberto García Moritán intentó calmar las aguas, expresando su preocupación por el impacto que el rumor podría tener en la vida personal y profesional de su compañera.