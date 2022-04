Instagram

Rocío Marengo se quitó un peso de encima y habló en Intrusos con Gonzalo Vázquez sobre los fuertes rumores que la vinculan sentimentalmente con el músico y DJ español, Kiko Rivera. Pese a que al principio no quería hablar, la novia de Eduardo Fort tomó la delantera y le pidió al hijo de la cantante, Isabel Pantoja, que se hiciera cargo.

“Rocío Marengo y Kiko Rivera en el año 2017, compartieron el mismo hotel. Estuvieron más de 10 noches hospedados en el mismo lugar y las personas del entorno de Rocío Marengo, sostienen que, las visitas entre ellos, de habitación a habitación, eran constantes”, esto dijo Gonzalo en el programa Socialité de España, la semana pasada.

Rocío Marengo habló sobre Kiko Rivera: "Fue hermoso lo que tuvimos".

Ahora Roció Marengo dio parte de su versión sobre el affaire que habría tenido en el 2017 con Kiko Rivera en Chile, cuando él fue a su programa para hablar sobre su carrera musical, en el marco de las presentaciones que tuvo Isabel Pantoja en Viña del Mar.

La presentadora reconoció que está al tanto de todo lo que se está diciendo en España sobre ella y Kiko Rivera. Recordemos que el cantante está casado con Irene Rosales desde el 2016 y él se conoció con Rocío en Chile un año después.

Kiko Rivera e Irene Rosales.

«Yo conocí a Kiko hace muchos años y la verdad que cuando surge todo esto yo dije: “¿qué pasó?”», comentó Rocío. Cuando el periodista la puso en contexto sobre la fecha del matrimonio de Rivera con Irene, ella respondió: “No sé, me parece que estaba solo” y añadió, “Yo te puedo decir lo que me acuerdo. Fue súper simpático en la entrevista ¡Parecía soltero!”.

Rocío Marengo contó cómo fue Kiko Rivera en el tiempo que lo conoció: "Fue súper simpático, muy agradable y muy divertido".

Según contó Marengo, ya hace mucho tiempo que no sabe nada de él, pero el vínculo se mantiene por la música, comentó. “No tengo nada malo para decir de él, lo único que sí me gustaría, si esto se ve en España, es que se haga cargo de estos rumores”.

Rocío Marengo le da un ultimátum a Kiko Rivera

“Tiene que hablar él, estoy harta de que cuando nos vinculan a las mujeres, tenemos que salir nosotras a opinar. Que opine él, que cuente él. Fue una linda historia la que tuvimos, fue hermoso. Que salga a hablar” expresó de manera directa la famosa.

“Yo invito a Kiko a que cuente qué fue lo qué pasó, qué cuente la verdad, porque, sino, voy a hablar yo”. Con estas palabras, Rocío Marengo le hizo la advertencia a Kiko Rivera para que se ponga al frente en España sobre este escándalo internacional.

