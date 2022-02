Rocío Marengo salió a defender su relación con Eduardo Fort: “Digan lo que quieran”.

Instagram

Rocío Marengo no soportó más la presión que los medios han ejercido sobre su relación con Eduardo Fort, incrementada desde que el año pasado al aire de El Trece, explotó en llanto y apuntó contra él en “ShowMatch: La Academia”, donde aseguró que estaba "Harta, repodrida". A meses de que se habló hasta de una posible separación, ahora se le sumó su inasistencia al sepelio de Gustavo Martínez, tutor legal de Marta y Felipe Fort, sobrinos de su novio.

Luego de que los medios registraron que Eduardo Fort fue a darle el último adiós a su excuñado, solo, sin la compañía de su novia, Roció Marengo, la famosa mandó ayer un contundente mensaje.

“Me separan, me unen, me critican, opinan sin saber ¿Y yo? Sin decir nada. Amis (por amigos), no le doy explicaciones a nadie en mi vida. ¡Piensen y digan lo que quieran!”, expresó en Instagram la novia de Eduardo Fort, que por estos días está con la familia en Los Ángeles, California.

Rocío estaba en Estados Unidos para el momento que ocurrió la tragedia con el tutor de los mellizos. Todo fue de golpe, por lo que la bailarina no pudo viajar, pero recibió a su novio y sobrinos en dicho país, para festejar los 18 años de los chicos.

Rocío Marengo celebra con Marta Fort y Felipe Fort sus años

Eduardo Fort y Rocío sorprendieron a los mellizos el pasado viernes 25 de febrero con una fiesta sorpresa para recibir la mayoría de edad. La celebración siguió en diferentes lugares y momentos. Restaurante, conciertos, salidas y entre otras postales que la familia Fort compartió en redes.

En las últimas horas, la famosa ha compartido videos con los mellizos y con Eduardo en diferentes lugares de Los Ángeles, California. En todos se les ve muy unidos como familia, disfrutando de estos momentos que viven juntos.