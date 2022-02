Rocío Marengo hizo un polémico descargo en las redes: "Ya no quiero luchar más"

Instagram

Rocío Marengo sorprendió a sus seguidores con un extraño descargo. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la artista escribió y texto polémico. "No quiero escuchar el 'te lo dije', por favor, yo creí que iba a poder!! Perdón!!" reveló la modelo.

Como si eso fuera poco, Rocío Marengo continuó escribiendo: "Me lastimé mucho!! yo no lo merecía! ya no quiero luchar más!! quiero ser feliz!!! no quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logré!!! quiero paz y amor!". Las palabras de la actriz desconcertaron a los seguidores, ya que en ningún momento aclaró a qué se refería.

La publicación de Rocío Marengo

La única vez que vimos a Rocío Marengo hacer un descargo de ese tipo, fue en "Showmatch", cuando se cansó de esperar que su pareja, Eduardo Fort, vaya al programa a hacerle el aguante personalmente, como lo hacían todas las parejas y familiares de sus compañeros de certámen.

En aquel momento, Rocío Marengo no tuvo pelos en la lengua a la hora de decirle sus verdades a Eduardo Fort, sin embargo, en esta oportunidad, no aclaró a quién va dirigido el mensaje, ni a qué se refiere con lo que escribió. Por el momento, solo resta esperar que la bailarina se anime a revelar qué fue lo que sucedió.