Rocío Robles habló de los inicios de su relación con Adrián Suar: "No hablemos de fechas que no le conviene a nadie"

El romance de Rocío Robles y Adrián Suar sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales y a los medios de comunicación. Tras la confirmación de ambos, las opiniones y preguntas comenzaron a aparecer. Ellos se encontraban solteros desde hace un tiempo, por lo que la noticia fue más inesperada para todos. Es por eso que, en Intrusos, se comunicaron con la periodista deportiva y tuvieron un mano a mano, donde dio algunos detalles de la relación que comenzó hace, aproximadamente, un año.

Adrián Suar, Rocío Robles

La relación de Rocío Robles y Adrián Suar: "No hablemos de fechas que no le conviene a nadie"

Durante los últimos días, Rocío Robles y Adrián Suar se volvieron el centro de atención de rumores de romance. Algunos aseguraban que se habían conocido, luego de que él la invitara a ver una de sus obras de teatro. A partir de ese momento, aproximadamente hace un año atrás, la pareja comenzó a salir y aún continúan a día de hoy. Tras muchos dichos de diversos periodistas, él salió a aclarar que seguía soltero y confirmó que sí la conocía a ella. Sin embargo, ella admitió haber comenzado un romance con él.

Adrián Suar, Rocío Robles

Ante esta noticia, en Intrusos, tuvieron un mano a mano con la periodista deportiva, donde aclaró algunas de las cosas que se fueron diciendo. "No estoy de novia, aclaremos. Mejor no hablemos de fechas que no le conviene a nadie", comenzó la entrevista. De esta manera, sí confirmó que fue a ver la obra, pero no dio contexto de si ese fue el comienzo de su relación con Suar. Solo con el objetivo de disfrutar el presente, expresó: "Lo quiero mucho, nos divertimos mucho. Él es una gran persona, muy empático sobre todo. Tengo 32 años y estoy enfocada en mi trabajo".

Adrián Suar, Rocío Robles

De esta manera, aseguró que no le molestaron los dichos de Adrián sobre que se encontraba soltero, ya que esa era la verdad de ambos. "Estamos saliendo", le había confirmado Rocío a Yanina Latorre, el martes 17 de junio. Tras esas palabras, en Intrusos, contó que hablaron con Suar, pero no dio detalles sobre la conversación al respecto. Finalmente, cerró: "Me parece que no conduce a nada. Con las cosas que están pasando en el país, estamos analizando con quién salí y con quién no. Somos personas grandes, las cosas no se van a enfriar".

Después de un año lleno de polémicas y dichos por la soltería, Rocío Robles y Adrián Suar comenzaron a salir y generaron expectativas románticas en todos sus seguidores. Mientras siguen siendo foco de atención, cada uno crece en sus trabajos, e intentan alejarse de la mediatización. Sin embargo, la novedad de un nuevo romance en la mira generó emoción en todos, y no tardaron en surgir los diferentes comentarios y opiniones al respecto.

A.E