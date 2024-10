Adrián Suar sin filtro sobre sus “fracasos” amorosos: qué dijo

Adrián Suar, el actor y productor argentino, ofreció una entrevista íntima en +Caras, el programa conducido por Héctor Maugeri en Caras TV. Además de reflexionar sobre su carrera y cómo enfrentó los fracasos, Suar se animó a hablar abiertamente sobre su vida afectiva, las relaciones pasadas y su deseo de volver a enamorarse.

“La suerte que tuve en mi carrera no la tuve en mi vida afectiva”, admitió el fundador y presidente de Pol-ka. A esto, Maugeri le preguntó si era posible sostener el éxito profesional y personal al mismo tiempo. “Sí se puede. Cuando miro para atrás, puedo decir que mi vida privada fue exitosa, aunque tuve mis altibajos. Tuve dos familias, tuve hijos tanto con Ara como con Gri. Funcionó hasta un momento. Hubo momentos en que funcionaron muy bien y otros que no, como le pasa a todo el mundo”.

Reflexiones sobre el amor y las parejas

El famoso productor también se planteó una pregunta sobre si le hubiese gustado que sus relaciones duraran toda la vida. “No lo sé, es lo que me tocó”, se respondió a sí mismo. Y agregó: “A veces, las parejas duran mucho tiempo, en muchos casos son felices y en otros, de la pantalla para adentro se ve de una manera, pero de la pantalla hacia afuera no son felices”.

Araceli González y Adrián Suar.

Cuando Maugeri lo elogió por su honestidad, Suar respondió: “Nunca fui careta ni tampoco tuve mujeres careta. Tengo recuerdos lindos, más con algunas que con otras”. Sobre el fin del amor, reflexionó: “El amor se termina, pero tarda un poco más en irse. Muta a otra cosa”.

Adrián Suar se abre al amor

El productor también se sinceró acerca de su deseo de volver a enamorarse. “Me gustaría volver a enamorarme, y estoy a tiempo”, confesó, agregando que no se siente en deuda con su vida amorosa. “La historia de mi vida tiene muchos matices: matrimonios que no funcionaron, mucha alegría, mucho amor. Siento que me han amado y he amado mucho”, afirmó.

Adrián Suar y Griselda Siciliani.

Cuando Maugeri comentó que Suar parecía estar en paz consigo mismo y no desesperado por estar en una relación, él aclaró: “Me gustaría estar en pareja, pero me tiene que llegar”. También compartió cómo las relaciones lo han ayudado a crecer: “Siempre en pareja he mejorado mí forma de ser. Me potencia. Me pasaron muchas cosas y aprendí”.

Finalmente, Adrián Suar destacó la importancia de acompañar y valorar a su pareja: “Acompaño mucho a la persona que tengo al lado, me gusta que brille. No soy tan difícil, pero también el trabajo en mí vida ocupa un lugar importante”.

